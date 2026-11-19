【シンガポール時事】シンガポール訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１９日、シンガポール植物園を訪れ、新種のランの命名式に臨まれた。訪問を記念して「デンドロビウム・アイコ・ナイシンノウ・デンカ」と名付けられた、白に淡いピンクや紫色が入った花を眺めて「美しいですね」と感想を述べた。

愛子さまはランの植木鉢に名札を差し、命名書を受け取って笑顔で記念撮影に応じた。１９９３年の両陛下の結婚を記念して名付けられた「デンドロビウム・ナルヒト・コウタイシ・デンカ」と「デンドロビウム・マサコ・コウタイシ・ヒデンカ」も見た。新種はこの２種と同じルーツを持ち、ご一家にちなんだランを組み合わせた花束も受け取った。

同国には、外国賓客の名前を新種のランに名付けて歓迎する「ラン外交」の伝統がある。「レナンタンダ・アキヒト」と「デンドロビウム・ミチコ」は７０年の上皇ご夫妻の訪問を記念し命名された。

愛子さまはその後、大統領府でガン・キムヨン副首相、リー・シェンロン上級相（前首相）と相次いで面会し、日本人会館を訪れ歓迎行事に出席。「夕焼け」を披露した女性コーラスグループに「素晴らしい歌をありがとうございました」と声を掛け、在留邦人代表と懇談した。日本大使公邸では日本にゆかりのあるシンガポール人とも懇談した。

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