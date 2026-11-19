陸上自衛隊日出生台演習場（大分県）で４月、戦車の砲弾が破裂し隊員４人が死傷した事故で、陸自は１９日、原因の調査結果を公表した。直前に撃った砲弾に装着されていたシリコーンゴム製のバンドの一部が薬室内に高温のまま残り、次の砲弾と接触して暴発を誘発したと結論付けた。

事故は４月２１日、最新鋭の１０式戦車の実射訓練中に発生した。自動装填（そうてん）される「ＨＥＡＴ（対戦車用１２０ミリ砲弾）」が暴発し、砲塔内の戦車長＝当時（４５）、砲手＝同（３１）、安全係＝同（３０）＝が死亡。車体部の操縦手が重傷を負った。

陸自によると、薬室に装填された砲弾が発射されると、砲弾のバンドは発射と同時に薬室の外へ放出される。ただ事故直前に発射された砲弾のバンドは、薬室内の摩擦などでずれが生じたまま射撃したため損傷し、発射後も一部が高温の状態で残ったとみられる。

この高温のバンドが次の砲弾と接触し、薬室内で爆発したという。砲弾自体にも装填時に損傷が生まれ、発火しやすい状態だったと推定された。

さらに、残った高温バンドの影響で、発射時の爆風から砲塔を守る装置「閉鎖機」も正常に作動しなかった。砲塔内の隊員は装置の作動状態をモニターで確認できるが、残されたデータを解析した結果、異常検知から爆発までは１５秒しかなく、隊員は何らかの措置を取っている間に爆風に巻き込まれたとみられる。

陸自によると、バンドが薬室内に残った例は、２０１８年に陸自富士学校（静岡県）での訓練中にもあった。ただ暴発はなく死傷者が出なかったため情報が共有されず、陸自は再発防止策として、損傷しにくい砲弾を開発するとしている。

陸自は日出生台演習場での事故以降、１０式と旧型の９０式によるＨＥＡＴの使用を中止。その他の砲弾については「メカニズム上、同様の危険は生じない」としている。

荒井正芳陸上幕僚長は１９日の臨時記者会見で、「あってはならない事故で痛恨の極み。複数の事象が重なり、事故を予見することは極めて困難だった」と述べ、陸自内の処分は検討しないとした。

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