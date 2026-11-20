岐阜市の陸上自衛隊射撃場で２０２３年６月、隊員３人が死傷した小銃発砲事件で、強盗殺人などの罪に問われた元自衛官候補生、渡辺直杜被告（２１）＝懲戒免職＝の裁判員裁判の初公判が２０日、岐阜地裁（平手一男裁判長）であった。弁護側は事件当時、被告に刑事責任能力はなかったとして、無罪を主張した。

検察側は冒頭陳述で、被告がゲームを通じて銃や戦争に興味を持ち、上官らに「ウクライナ戦争に義勇兵として参戦したい」と話していたと明らかにした。

その上で、当日持っていたメモ帳には射撃場内の配置図があり、「１８年生きてきて一番ワクワクしている」などと書かれていたことから、射撃場に着くまでには無差別銃撃の計画を立てていたと指摘。取り押さえられた後には「一回やってみたかった」と話しており、犯行当時は完全責任能力があったと主張した。

弁護側は、犯行時は統合失調症の前段階に当たるとした上で「健常な精神機能が作用する余地はなかった」と訴えた。

渡辺被告はこの日、あくびをするように口を開けるしぐさを見せながら入廷。裁判長から起訴内容についての意見を問われると「特にないです」と答えた。

被告の精神鑑定は起訴前の鑑定留置時に加え、弁護側の請求で起訴後にも実施された。

起訴状などによると、渡辺被告は２３年６月１４日、候補生として射撃訓練に参加した際、人を撃つ目的で弾薬を奪おうと考え、持っていた小銃を発砲。菊松安親陸曹長＝当時（５２）＝と八代航佑２等陸曹＝同（２５）＝（いずれも１階級特別昇任）を殺害し、別の隊員の左足に全治約２カ月の重傷を負わせたとされる。

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