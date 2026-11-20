高市早苗首相は２０日、南米ペルーのケイコ・フジモリ大統領と首相官邸で初めて会談し、同国の豊富な重要鉱物を生かし、サプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に向けて連携していくことで一致した。経済、防衛、人工知能（ＡＩ）、防災などの分野で協力を強化していくことも確認した。

フジモリ氏は故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で日系３世。来日は中国・深センでのアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせたもので、７月の就任後初めて。

高市氏は会談で「日本とペルーは太平洋を隔てた友人だ。ルールに基づく自由で公正な経済秩序の維持・強化のために連携していきたい」と伝達。約２０万人の在ペルー日系人は「両国の架け橋だ」として連携強化に意欲を示した。フジモリ氏は「経済を開放していくことにより両国に大きなチャンスがある」と強調した。

高市氏は２０日、南米チリのカスト大統領とも首相官邸で会談し、「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序」が重要だとの認識で一致した。高市氏は「戦略的パートナーシップをより強固にしたい」と呼び掛け、カスト氏は「ぜひチリを訪れてほしい」と招請した。

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