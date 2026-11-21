自治体初のマスコットキャラクターで、ゆるキャラグランプリの優勝経験もある群馬県の宣伝部長「ぐんまちゃん」が国内外に活動の幅を広げている。人形や加工食品などの関連商品の売り上げは昨年、６６０億円と過去最高を記録。２年後にこれを倍以上に増やす野心的計画も浮上するなど、地元の魅力発信や県産品の販路拡大を後押ししている。

つぶらな瞳でこちらを見つめ、口を小さく開けるぐんまちゃん。「口を鼻だと思っていた人はいますよね」。こう笑うのは、元県職員で生みの親の中嶋史子さん（６０）。間の抜けた表情には「常にフラットで寄り添うキャラでいてほしい」との願いを込めたという。

現在のぐんまちゃんは１９９４年の知的障害者スポーツ大会の旧「ゆうあいピック群馬大会」に合わせて公募され、デザイン事務所の勤務経験があった中嶋さんの作品が採用された。当初は「ゆうまちゃん」と呼ばれていたが、２００８年に「ぐんまちゃん」に改称した。

中嶋さんは今月１４日、前橋市で「ぐんまちゃんとは何か」と題した講演をした。ファンら１００人弱を前に「笑顔のキャラは嫌だった。自分に必要な言葉をささやいてくれそうな顔のデザインにした」と振り返った。

１４年に約１７００体の中からゆるキャラランキング１位となった人気者は今、各地のイベントに出演したり、海外のアニメ博覧会に出張したりと存在感を高める。県作成のアニメ「ぐんまちゃん」は１０月、米国でテレビ放送が始まった。関連商品の売り上げも右肩上がりで、過去６年間で２倍超となった。

ただ、高い知名度を誇る熊本県のマスコット「くまモン」の２５年の関連商品売上高は１５００億円超。山本一太群馬県知事は、ぐんまちゃんの同売上高も２８年度以降に１５００億円規模とする野心的な目標を掲げる。

もっとも、イベントで共演することも多いぐんまちゃんとくまモンは、互いにライバル意識は持っていない。「２人はお友達です」。両県の担当者は口をそろえた。

ぐんまちゃんの原画（Ｃ）群馬県 ぐんまちゃん

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