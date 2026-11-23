NEWS 【動画】小久保監督「実感湧いた」 ソフトバンクが優勝パレード NEWS 公開日: 2026. 11. 23 23:08 プロ野球ソフトバンクのパ・リーグ３連覇と日本シリーズ２連覇を祝うパレードが２２日、福岡市中心部の明治通りで行われ、約３０万人が集まった。 Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved. 時事通信ニュース 関連記事 ヤマザキマリの世界展:『テルマエ・ロマエ』から油彩肖像画まで 「地球サイズ」の世界観CULTURE | 2026. 11. 24 浅草の「伝統的な日本の風景」変わる街並み、変わらぬ日常：初沢亜利の東京探検（3）TRAVEL | 2026. 11. 23 サメは日本の国民食―フカヒレだけでなく伝統の練り物、健康食品やスナック菓子にもJAPAN LIFE | 2026. 11. 22 高市政権1年を語る（後編）：首相の実態は没イデオロギーINSIGHT | 2026. 11. 21 高市政権1年を語る（前編）：積極財政と低温外交INSIGHT | 2026. 11. 20 【書評】「羆（くま）を狩る」とはこういうことか：藤本靖著『羆撃ちに人生を賭けた男──単独で200頭超のヒグマを仕留めてきた守護神 赤石正男』CULTURE | 2026. 11. 20 『もののけ姫』―“多様性”を象徴する室町時代を舞台に、「時代劇の革命」を目指した野心的大作CULTURE | 2026. 11. 19 アニメは「日本」への入り口 : 海外のファンが動画のコメント欄で使う日本語由来語の圧倒的トップはisekaiCULTURE | 2026. 11. 19