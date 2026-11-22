画面上でキャラクターを育てて遊ぶバンダイ（東京）のおもちゃ「たまごっち」が、２３日で発売から３０年。当初の大ブームが終息した後も、アニメや縫いぐるみなどの形で進化している。海外でも人気を集め、世代や地域を超えて親しまれる存在に成長した。

１９９６年１１月に発売されたたまごっちは女子高生を中心に大人気となり、社会現象に発展した。しかし、ブームが下火になって９９年３月期に在庫処分を余儀なくされ、約６０億円の損失を計上。販売を一時中断したものの、２００４年に女子小学生をターゲットとして復活した。以降は時代を映した機種を生み出している。

２１年に発売した「Ｔａｍａｇｏｔｃｈｉ Ｓｍａｒｔ（たまごっちスマート）」は、コロナ禍で急速に広がったフードデリバリーを取り入れ、キャラに食事を届ける機能を盛り込んだ。２５年の機種には、リアルな人との関わりを求める風潮に合わせ、機種同士をつなげて遊ぶ機能を搭載。同年夏に累計販売台数が１億個を突破した。

復活後は、グッズやアニメも国内外で人気を集めた。０７年に関連グッズの公式ショップを東京都内にオープン。映画化やテレビアニメ化され、同社担当者は「機種を持っていなくても、キャラの縫いぐるみを購入する人がいる」と浸透に自信を示す。今月中旬、バンダイ本社前のたまごっち像を眺めていた２０代のフランス人留学生は「おもちゃで遊んだことはないが、デジタルの友人のような親しみを感じる」と話した。

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