熊本県八代市の八代神社で２３日、秋の例大祭「八代妙見祭」のうち、７月の熊本地震で中止となった主要行事「神幸行列」に代わる復興祈願行事が行われた。亀と蛇が合体した想像上の動物「亀蛇（きだ）」や獅子の演舞が披露され、見物に訪れた被災者は「元気づけられた」と笑みを見せた。

八代妙見祭は４００年近い歴史があり、神幸行列は例年１１月下旬に開催される。歴史装束を身にまとった市民ら約１６００人が市内を練り歩く、地域を代表する伝統行事だ。国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されており、全国から十数万人の見物客が押し寄せるという。

ただ今年は、７月の地震で多くの市民が被災したことなどを踏まえ、行列は中止に。無形文化遺産登録から１０周年の記念行事も企画していたが、取りやめとなった。同神社の小林雄彦宮司（４２）は「来年は神幸行列のある本来の祭りの姿を見せたい」と意気込んだ。

２３日の演舞披露には多くの住民が訪れた。自宅が一部損壊した久保みつるさん（７１）は、地震後に引っ越す住民が多い現状に寂しさを感じていたが、来場者の笑顔や演舞を見られたことに「よかった。うれしかった」と喜んだ。午後５時２５分ごろには、「頑張ろう八代！」などと書かれたランタン約５０個が夕空に上げられた。

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