１９９０年代後半～２０１０年代初めに生まれた「Ｚ世代」の若手社会人の６割超が「自立できている」と感じながら、うち７割は親から援助を受けていることが、人材情報会社「マイナビ」（東京）の調査で分かった。

調査は７月３１日～８月４日、９７～０４年生まれで社会人１～３年目の全国の男女を対象にインターネットで実施し、３０６人から回答を得た。

「あなたは自分が親から自立できていると思いますか」という質問に、「とても思う」「やや思う」と答えたのは計６２．８％。そのうち７０．８％が親から援助を受けていた。実家暮らしでは半数近く、１人暮らしでは７割近くが自立できていると感じていた。

全体で６８．６％が親から援助を受けていた。内容を複数回答で聞くと、「食費」４４．８％や「家事」４１．０％、「スマートフォン代・サブスクリプション（定額制）・保険料の負担」３４．８％が上位を占めた。「現金の援助」は１８．６％だった。

マイナビの担当者は、心理的には自立しているものの、経済面では「半自立」状態であり、自立の捉え方に特徴が見られると指摘。物価高の影響などを背景に「就職の節目で独立するという認識が親子共になくなりつつあるのではないか」と分析した。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]