文部科学省は２４日、沖縄県名護市辺野古沖で小型船２隻が転覆した事故を受け、全国の小中高校や設置者などを対象に実施した校外活動の安全や教育内容の点検状況に関する調査結果を取りまとめた。危機管理マニュアルを点検していない学校などが一定数存在することが明らかになったとしている。

調査結果によると、事故後に同省が要請した危機管理マニュアルの点検について、「行う予定はない」とした学校は、閉校予定や新設などを含め３０校あった。各学校への点検指示については、教育委員会の３．２％、国公立大法人の３．４％、学校法人の１２．９％が、「今後行う予定」とし、回答時点では指示していなかった。

今年度に旅行や集団宿泊を伴う行事を実施した約２万校のうち、狙いや教育的意義を明らかにし、児童生徒や保護者に十分説明したと回答したのは９８．０％。事前調査や打ち合わせで、行程や現地の最新の情報などを十分に確認したと回答した学校は９１．６％だった。

学校法人などに対し、こうした行事が教育基本法などに照らし適切な計画になっているか、設置者として確認したか尋ねたところ、１２団体が「確認の予定はない」と回答した。

同省は、十分に対応していない学校や設置者があることを「遺憾」とし、改めて対応の徹底を図るよう通知。関芳弘文科相は２４日の閣議後記者会見で、「通知をしっかり受け止め、定期的な点検、確認の実施を行っていただきたい」と述べた。

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