世界遺産を舞台に執り行う結婚式が人気だ。経営難で閉鎖される式場が少なくない中、「残り続ける場所」で一生の思い出をつくりたいと願うカップルの需要が高く、海外から訪れる新郎新婦もいる。文化財の保護と利用の両立を目指す自治体も歓迎する姿勢を見せている。

冠婚葬祭のメモリードグループ（前橋市）は１０月、富岡製糸場（群馬県富岡市）での結婚式の予約受け付けを始めた。

１８７２年に繭の倉庫として建てられた国宝「西置繭所」を整備した多目的ホールや前庭を挙式や披露宴の会場として利用できる。火気厳禁のため、提供する食事は折り詰め弁当。文化財に傷を付けないように機材搬入は人力で行う計画で、同社の田村瑞紀さんは「準備に神経を使う」と話す。

今年だけで４５組の結婚式を予定するのは、豪華絢爛（けんらん）な社殿が彩る日光東照宮（栃木県日光市）。プランナーの本田春江さんによると、かつては世界遺産に憧れるカップルの利用が多かったが、新型コロナの影響で式場の閉鎖が相次いだことで状況が変化。近年は「思い出の場所が残り続ける」との思いで申し込む人が増えており、海外から式を挙げに来るカップルもいる。厳かに行われる式を観光客が見守ることもあり、「拍手やお祝いの言葉をもらえてうれしかった」との喜ぶ声も寄せられているという。

朱色の回廊と青空、海が織りなす景観が魅力の厳島神社（広島県廿日市市）を人生の門出の舞台に選ぶ新郎新婦も多い。年間約４００組を受け付けていた時期もあったが、今は１日２組に限定。１年先の予約もすぐに埋まる人気ぶりだ。プランナーの新原万紀さんによると、「歴史ある世界遺産で夫婦の誓いを立てる特別な体験。親戚も感動してくれる」などと振り返る利用者も少なくないという。

富岡製糸場での結婚式は、来年３月ごろに始まる見込みだ。施設を管理する富岡市は２０２２年から西置繭所のホールを希望者に貸し出しており、コンサート会場になったこともある。結婚式場としての利用も歓迎しており、「たくさん利用してもらい、『生きた遺産』として保存したい」と担当者。２人の新たな人生の始まりに、歴史と伝統のある建造物を使ってほしいと期待を寄せている。

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