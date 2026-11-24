高市早苗首相は２４日、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）の赤根智子所長と首相官邸で会談した。首相は「ＩＣＣを一貫して支持しており、これからも支持していく」と表明。米国から制裁を受けるＩＣＣの資金繰りを支援するため、２０２７年分の日本の分担金を今年中に前倒しで全額拠出する方針を伝えた。

首相と赤根氏の面会は１月以来で、トランプ米政権が８月に赤根氏、１０月にＩＣＣ本体を制裁対象に加えてから初めて。首相としては、国際社会の「法の支配」強化を目指す姿勢を内外にアピールする狙いがある。

２６年のＩＣＣの予算は約１億９６００万ユーロ（約３４０億円）。最大拠出国の日本は、このうち約４６億円を負担している。２７年の予算については、全体の約１５％分が年内に支払われることになる。

会談で、首相は「ＩＣＣ所長として重要な責務を果たしている赤根氏に改めて敬意を表する」と強調。米中ロ首脳が１９日発表の平和宣言で「ＩＣＣや同様の機関は管轄権を乱用してはならない」とけん制する中、「ＩＣＣが本来の役割と機能を果たせるよう、力強く支援する」と明言した。

会談後、赤根氏は記者団の取材に応じ、分担金の年内拠出に謝意を示した。その上で、日本に対して「ＩＣＣを力強く支援する方針を変えず、法の支配を世界、地域のリーダーとして推し進めていくことをお願いしたい」と求めた。

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