燃料価格の高騰で船舶の燃費向上へのニーズが強まる中、「マグロ」の肌に着想を得た塗料がじわり、注目を集めている。日本ペイントホールディングスが開発した「ＦＡＳＴＡＲ（ファスター）」はマグロの体を覆う「ぬめり」を模した塗料で、船底に塗ることで摩擦抵抗を減少させ、船の高速化や燃費改善につなげる。

マグロが海中を高速で泳ぐ仕組みを研究。流線型の体に加えて全身を覆う粘液が摩擦を低減させているとして、水分を多く含んだゼリー状の物質を塗料に配合した。船底の表面の凹凸を大幅に減らし、フジツボや海藻類の付着も防ぐことで、従来製品よりも最大１４．１％の燃費改善効果が見込めるという。

２０２１年の発売以来、採用実績は２０００隻以上に及ぶ。同社は「船舶の燃費向上へのニーズや環境規制の強化などを背景に成長の可能性がある」（広報担当者）とみて、アジア市場の開拓も進める考えだ。今年１０月末、広島県福山市にある常石造船（同市）のドックでタンカーの塗装作業の現場管理を行っていた児玉佑介さん（４７）は「パフォーマンスを発揮できるように施工管理することが重要だ」と強調した。

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