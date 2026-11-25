千葉県柏市の民家で２０２４年１２月、知人夫婦を殺害し、付近の住宅に火を付けて計８棟を全焼させたとして、殺人などの罪に問われた無職酒巻馨被告（７９）の裁判員裁判の公判が２５日、千葉地裁（宮本聡裁判長）であった。検察側は「身勝手かつ理不尽な動機は最大限の非難に値する」として死刑を求刑した。

弁護側は妻に対する殺意は認められないとして妻に関する殺人罪の成立を否定。放火も延焼の可能性を認識していなかったと主張し、無期懲役が相当と訴え、結審した。判決は１２月３日。

検察側は論告で、被告が自身の離婚で自暴自棄になった上、夫が借金を返済しないことなどに怒りを募らせたと指摘。何の落ち度もない被害者の妻を殺害し、放火に及んだことは「最大限の非難に値する」と述べた。被害者が抵抗しても襲い続けたとして、「肉体的苦痛と恐怖は言葉で言い表せない」などとした。

論告に先立ち、被害者の遺族が意見陳述した。夫婦の長男は「人の人生をなんだと思っているのか」と怒りをあらわにした。酒巻被告は最終意見陳述で「皆さんに迷惑をかけたこと、心からおわびする」と述べた。

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