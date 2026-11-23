元立憲民主党代表の泉健太衆院議員が時事通信のインタビューに応じ、多党化が進む中でも政権交代可能な政治を実現するため、「二大勢力制」を目指したいとの考えを示した。

―中道改革連合の解体を受け、立民系衆院議員が結成した民主改革の会への参加を見送った。

中道改革の理念に共鳴した１人だったが、１人を残して全員離党することになった。その際、政党交付金の扱いについて説明が十分になされず、了解できなかった。ゼロからの出発の姿勢で取り組み、野党として堂々と与党に物を言える体制をつくるべきだった。

―衆院会派「志士の会」結成に込めた思いは。

脱藩浪士のように政界を動き回り、新たな役割を果たしていこうということだ。繰り返し思いを伝え、共感してもらえる仲間を増やしたい。

―民主党系の政党は２０１２年の下野後、民進党の結成、希望の党を巡る混乱、中道改革の結成と解体などと迷走を重ねてきた。

選挙のたびに一発勝負を狙ってきたことが野党第１党の崩壊を招いた。党勢が上向きの時も下向きの時も、一発勝負に出るのではなく、党として信頼を積み重ねることが党勢拡大につながる。

―野党の多弱化が進み、二大政党制は遠のいた。

大きい政党が一つあれば、その党を中心に（政権枠組みや政策を示した）政権構想を作れるが、多弱では政権構想を組み立てるのに労力を要する。自党の拡大に力を入れた方が楽だという感覚になり、自民党と個別交渉して果実を得ることに活路を見いだすようになってしまった。しかし、二大政党制はだめでも、二大勢力制であってほしい。

―政権交代は可能か。

（自民とは違う）もう一つの政権運営可能な勢力をつくろうという議員が増えれば、可能性は十分にある。諦めずに歩んでいきたい。

―民主改革と立民の合流を探る動きがある。

合流するにしろしないにしろ、もう一つの日本政治の軸として政権構想を国民に問うていくことが重要だ。「批判か提案か」とよく言われるが、野党は常に政権交代を構想した上で批判し、自分たちであればこうすると提案することが大事だ。提案なしに政権は取れない。

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