ＪＲ東日本の交通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ（スイカ）」の役割が変化している。移動時の支払い手段にとどまらず、高額な買い物の決済や送金も行える「生活のデバイス」へと進化。長らくＰＲ役を務めたペンギンからウサギをモチーフにした新キャラクターへの交代を決断した背景にも、変化を印象付け、スイカ経済圏の拡大を加速させたいとの狙いがある。

スイカは四半世紀前の２００１年に誕生。その将来像について、喜勢陽一社長は１８日に東京都内で開いた新キャラの発表会で「（スマートフォン内に）スイカがあればたいていの生活ニーズを賄えるデバイスに進化させたい」と語った。新キャラには「スイカがつくる新しい時代をお客さまと一緒に進みたい」との思いを託した。デザイン投票に続き、愛称を公募するなど話題づくりにも余念がない。

同社は先月、スマホ用アプリ「モバイルスイカ」でコード決済「ｔｅｐｐａｙ（テッペイ）」の提供を開始し、ソフトバンク系の「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」などが先行する競争市場に参入した。決済可能額は最大３０万円と、ＩＣカードの２万円から大幅に引き上げた。利用者間で送金できる仕組みも導入。有効会員数は今月上旬時点で約２００万人と好調なスタートを切った。

来春には宮城・群馬両県でマイナンバーカードと連携して行政サービス機能を追加した「ご当地スイカ」を始めるなど地域との協業も強化する。

スイカ拡大の起爆剤として期待するのが、２８年春に都心部など４０駅で始める「ウォークスルー改札」だ。対応するスマホにアプリを入れるとタッチせずに改札機を通過できる。

こうした施策を通じて利便性を高め、足元で約４６００万枚のモバイルスイカ発行枚数を３１年度に７０００万枚まで増やす方針だ。喜勢氏は１０日の記者会見で「スイカ生活圏の構築に大きく寄与させたい」と強調した。

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