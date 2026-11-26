【ワシントン時事】米通商代表部（ＵＳＴＲ）は２５日、過剰生産を理由に、日本や中国、欧州連合（ＥＵ）など１４カ国・地域に課す関税の案を公表した。日本とＥＵの税率は貿易合意に基づき、既存の税率と合わせた上限を１５％と設定。中国には２０％を課す。発動は来年１月以降となる見通しで、税率は、連邦最高裁の違憲判決で相互関税が撤廃される前の水準に逆戻りする。

１４カ国・地域に対する税率は、ベトナムが最も高い３５％。インドは２５％で、日本とＥＵのほか、韓国やスイスなどを最も低い１５％とした。７月に発動した最大１２．５％の関税が実質的に引き上げられる。中国は例外として既存の関税に上乗せされる。メキシコとノルウェーに対しても調査を進めていたが、今回関税案は示さなかった。

ＵＳＴＲによると、貿易合意の履行が不十分だと判断した場合、日本やＥＵに対する税率を２０％に引き上げる。日本は５５００億ドル（約８８兆円）の対米投融資などが問題視されれば、合意水準を超えた税率が課されることになる。中国は４０％に倍増すると脅し、政権が不満を持つ米中合意の履行を促す。

日本については、半導体や先端医療技術など１７分野を対象に３７０兆円超の官民投資を促す政府の成長戦略を批判。自動車、鉄鋼、半導体、光ファイバー企業に対する補助金を問題視した。

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