２人目の子どもを望む子育て世帯が６年前から半減していることが、明治安田生命保険の子育てに関する調査で分かった。将来への収入不安や、物価高による育児費用の負担増が背景にあるとみられる。

調査は９月１～７日、インターネットで実施し、６歳までの子どもがいる全国の既婚男女１１００人から有効回答を得た。

子どもが１人いる男女に「２人目を望むか」と尋ねたところ、望むと回答したのは２８．２％だった。２０２０年の５６．９％をピークに６年連続で減り、調査を始めた１８年以降で最低となった。

望まない理由（複数回答）は「将来の収入への不安」が５４．５％で最多。一方、「状況が変われば２人目を望む」人は６６．４％に上った。具体的にどのように状況が変化すればいいかを問うと、「自身や配偶者の収入がアップすれば」や「物価高が収まれば」といった回答が上位を占めた。

子育て費用の月額平均は４万３３５６円。２０年の約１．２倍で、調査開始以来、最高値を更新した。物価高で負担を感じる人は約８割だった。

明治安田総合研究所のシニアエコノミスト、前田和孝さんは「子どもを望む気持ちが弱いのではなく、望んでも踏み出しにくい現実がある」と指摘した。

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