２５日午後０時２５分ごろ、福岡市西区北原のＪＲ九大学研都市駅の駐輪場で、「人が刺されている」と通行人から１１０番があった。警察官が駆け付けたところ、近くに住む駐輪場勤務の石川嘉章さん（７０）が刺されて倒れており、約１時間半後に搬送先の病院で死亡が確認された。

刺したとみられる男は逃走したが、福岡県警捜査１課は同日夜、男の身柄を確保し、事件直前に駅員を殴ったとする暴行容疑で逮捕した。刺殺事件にも関与したとみて調べる。

捜査１課によると、男は同市東区名島、職業不詳川谷典雄容疑者（４９）。逮捕容疑は２５日午前１１時４０分ごろ、同市早良区の地下鉄西新駅構内で駅係員の男性（３３）の頭を殴る暴行を加えた疑い。線路に落とした携帯電話を拾おうとするのを制止された後に暴行して逃走しており、「間違いない」と容疑を認めている。

刺殺事件はこの約４５分後に起きた。石川さんは駐輪場の巡回や自転車整理などで勤務中で、血を流してあおむけに倒れ、意識不明の状態で発見された。凶器とみられる刃物は現場付近で見つかった。

刺したとみられる男は身長約１７０センチで、茶色のカーディガンと黒の長ズボンを身に着け、白と黒のスニーカーを履いていた。防犯カメラには、付近の「イオンモール福岡伊都」の中を逃走する様子が映っていた。警戒中の警察官が午後３時すぎ、駅員に暴行した人物とも特徴のよく似た川谷容疑者を東区内のＪＲ香椎駅近くで発見。職務質問し、早良署に任意同行を求めた。

イオンは安全確保のため、客と従業員を店外に退避させるなど、周辺は一時、騒然とした。

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