【ソウル時事】韓国企業への就職を目指す日本人や、日本企業に関心がある韓国人を対象とした就職イベントが２５日、ソウルで開かれた。日韓の若者ら約５００人、企業２２社が参加。求める人材や採用方法について熱心に尋ねる姿が見られた。

両国間での就職が拡大していることを踏まえ、韓国の経済団体が初めて企画。韓国法務省によると、特定活動やワーキングホリデーなど就業資格を持つ日本人は１０月末時点で４４１１人。日本外務省の調査によれば、韓国に進出する日系企業の拠点数は３００５に上る。

会場では日韓の企業がブースを構えた。化粧品などを扱う韓国企業「２３５９」の採用担当者、姜正光さんは「ＳＮＳや広告に理解のあるマーケティング経験者を求めている」と話した。

韓国に留学経験がある岡田芽依さん（２３）は、韓国のコンテンツ制作会社に関心を持ち、就職活動中という。ただ、新卒採用が中心の日本に対し、韓国は経歴や実力重視で、「就職のハードルは高い」と語った。

イベントは、韓国経済人協会と韓日未来パートナーシップ財団が主催。同財団は、若者の交流支援などを目的に、２０２３年に設立された。

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