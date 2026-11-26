国際刑事裁判所（ＩＣＣ）の赤根智子所長が２６日、東京都港区の慶応大で開かれた「ＩＣＣアジア太平洋学術フォーラム」で講演した。大国による圧力で法の支配が脅かされている現状を踏まえ、「国際司法の未来は私たちが共に、自らの手で築かなければならない」と呼び掛けた。

赤根氏は英語で、若い世代に向け「皆さんがどんな問いを投げ掛け、どんな価値を守り、どんな選択をするかが国際司法の未来を形作る」と強調。「なせば成る、なさねば成らぬ、何ごとも」という言葉を紹介し、国際司法の原則を実践する重要性を訴えた。

講演後の記者会見では、トランプ米政権による制裁下でも、むしろＩＣＣへの国際的関心は高まっていると説明。「インターン希望者が増え、見学者も鈴なり状態だ。自分たちがこれからの国際司法を支えなければと考える人が増えている」と語った。

一方で、米国の制裁対象が個人の裁判官らからＩＣＣ本体に広がり、従来の対策では不十分だと指摘。「まさにＩＣＣ締約国の政治的意志が問われる事態になっている」とし、次の締約国会議に合わせて、国ごとに具体的な支援を求めていく考えを示した。

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