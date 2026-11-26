ロシア当局に拘束された北海道新聞の今井裕紀記者の妻のぞみさん（３２）が２６日、手記を公表し、「小さな娘に、どうか大切なパパを返してください」と訴えた。家族は今も「悲しみのどん底」にいるとし、早期解放に向けた支援を呼び掛けた。

手記によると、今井記者は２年間に及ぶユジノサハリンスクでの勤務を終え、１０月１３日に現地を離れる予定だった。しかし、一切連絡が取れなくなったため、のぞみさんは「胸騒ぎがした」という。ロシアが公開した拘束時の動画を見て「息ができなくなり、心がズタズタに引き裂かれる思いがした」と当時の心情をつづった。

ロシアが「私と夫を結びつけた」と振り返った。旧ソ連やロシアの映画や文学、音楽について語り合って仲を深め、今井記者の留学先だったサンクトペテルブルク出身の音楽家ショスタコーヴィチの誕生日に結婚。今井記者の祖父がサハリン出身であることも踏まえ、「ロシアは私たち家族にとって特別な国であり続けてきた」と記した。

今井記者の赴任中に日本で生まれ、現在は１歳９カ月の娘は「パパ、いないね」と話すようになったという。のぞみさんは「成長を夫と喜べないことが、悲しく寂しい」と苦しい胸の内を明かした。

手記では、今井記者が離任のあいさつで「娘にも、日ロの架け橋になるような仕事をしてほしい」と語ったことも紹介した。

ロシア当局に拘束された北海道新聞の今井裕紀記者の妻のぞみさんが２６日に公表した手記

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