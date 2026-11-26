【ロサンゼルス時事】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平（３２）が２５日、オンラインで取材に応じ、左膝などの不調を抱え、ワールドシリーズ３連覇を逃した今季を「悔しい気持ちはもちろんある」と総括した。

登板は７月３日が最後。終盤は深刻な打撃不振にも陥った。故障の原因を一つに絞るのは難しいとしながらも、来季も継続する方針の投打二刀流については「幾つかのプランを球団も僕も持っている。共通するのは１０月（のポストシーズン）にしっかりとした状態で入っていくこと」と説明した。

球団は来季、登板開始時期を遅らせる可能性も示唆している。大谷は「出なさ過ぎるのも良くないし、出過ぎるのもリスク」と語り、「プッシュすることなのか、シーズンを通して分散していくことなのか。やり方はいろいろある」と最適な対応を模索する考えを示した。

さらに今オフは現行の労使協定が１２月１日で失効し、新協定がまとまらない場合はロックアウト入りが有力。期間中は球団との連絡ができず、投手としての調整は難しさを増す。「無駄な期間が入ってしまうと無駄な投球の疲労がたまる。そこが難しい判断」と話した。

それでも、二刀流にこだわる思いは変わらない。「それが一番自分がチームにとってもプラスになれる、強みを生かせるポジション」と強調した。メジャー１０年目となる来季に向け、「（オフは）今年の悔しさを来年晴らす良い期間にしていきたい」と意気込んだ。

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