野党８党派は２６日、関芳弘文部科学相に対する問責決議案を参院に共同提出した。２７日の本会議で採決される。与党は否決を目指すものの、賛否は拮抗（きっこう）している。採決結果は、政府・与党が今国会の最大課題に位置付ける消費税減税関連法案の国会審議に大きく影響しそうだ。

提出したのは立憲民主、国民民主、公明、参政、共産、いのち、社民各党と会派「沖縄の風」。関氏が政治資金パーティーに官僚を出席させていた問題を受け、更迭や自発的な辞任を求めてきたが、高市早苗首相や関氏が応じなかったため、提出に踏み切った。

パーティーには企業関係者が出席しており、問責案では「政治資金を集め行政機関との接点を設けたことは行政の公正性を損なう」と批判。関氏が国会での説明を事後に修正したことにも触れ「事実に反する答弁を行った」と指摘した。

政権側は関氏の続投方針を貫いた。木原稔官房長官は２６日の記者会見で「説明責任を果たしている」と擁護。関氏も記者団に「これからも真摯（しんし）に丁寧に説明を尽くしていきたい」と辞任を否定した。

問責案は可決されても、関氏の辞任につながる法的拘束力はない。ただ、野党が態度を一段と硬化させるのは確実で、中断している消費税減税法案審議のさらなる停滞は避けられない。

参院（定数２４８）は現在欠員２。採決に加わらない議長を除くと過半数は１２３票となる。自民党と日本維新の会による与党会派は計１１９で、与野党は日本保守党や無所属議員への働き掛けを採決直前まで続ける方針。保守の北村晴男氏は２６日、反対すると明言した。

関氏は２０２４年に開いたパーティーのうち２回で官僚を講師として招き、企業関係者が出席したと国会で説明。２０日に記者団に、他にも３回政府職員が参加していたと明らかにした。一般的な相場である２万円を上回る１人９万円の会費を集めたケースがあった。

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