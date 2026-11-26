中部電力は２６日、浜岡原発（静岡県御前崎市）のデータ不正問題などに関する業務改善計画を同日付で赤沢亮正経済産業相に提出したと発表した。不正が行われた時期に社長を務めていた勝野哲前会長ら元役員７人を含む処分も公表。記者会見した安井稔社長は、法令順守体制の強化へ外部の目を積極的に取り入れ、「解体的再構築に取り組む」と強調した。

９月末に引責辞任した勝野氏に対し、不正に関わった責任として、月額報酬の５０％相当額の６カ月分を自主返納するよう求めた。原子力土建部長を務めた元役員には月額報酬の５０％の２年分を自主返納させる。一方、林欣吾前社長は直接的関与が認められないとし、処分対象から外した。社員も含めた全体の処分は計１３人に上った。

中部電を巡っては、浜岡３、４号機の再稼働に向けた審査で地震動に関するデータを不正に選定していたほか、同１、２号機の廃炉作業で費用を不適切に請求していたことが発覚。９月に公表された外部弁護士らによる調査委員会の報告書は、社内に早期の再稼働という目標達成の障害となる指摘を排除する「独自の正当化理論」が存在していたと指摘した。

業務改善計画では、子会社で発覚した電気料金の過大徴収を含む一連の不祥事について、誤りが判明した際に、是正するよりも既存の計画との整合性を優先した点で共通していると総括。安井氏は会見で「事実や誤りに真摯（しんし）に向き合い、正すことのできる組織へと変わることで、信頼回復に全力を尽くしていく」と述べた。

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