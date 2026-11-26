日本政府は２６日、トランプ米政権による新たな高関税措置の案に対し、米側に遺憾の意を伝えたと明らかにした。「過剰生産能力」との理由に対し、根拠がないと反発した。関税率は上限１５％で日米関税交渉で合意した範囲内だが、中間選挙で歴史的大敗を喫した米政権が保護主義的な政策を続ける姿勢を示したことで、さらなる関税上乗せなどへの警戒感を強めている。

「日本に構造的な過剰生産能力は存在しない」。木原稔官房長官は２６日の記者会見で述べた。遺憾の意は、在米大使館を通じて伝えた。発動前の意見公募にも、政府見解を寄せる方向だ。

過剰生産能力は従来、中国が指摘されてきた問題だ。鉄鋼や重要鉱物などに多額の補助金を投じ、大量生産。国際市場に安価な製品が大量に出回ることで市況を悪化させてきた。輸入国の産業基盤を弱らせ、市場シェアを奪った上で、輸出管理で締め付ける「経済的威圧」を行ってきた。

日米はこの問題に「協力して対応してきた」（木原氏）関係だ。第３弾まで公表した日米合意に基づく最大５５００億ドル（約８７兆円）の対米投融資でも経済安全保障の向上を目的とした事業が並ぶ。それだけに交渉筋は新措置を「難癖」とこぼす。

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