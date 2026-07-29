ビーチサンダルは日本生まれ？　世界の海水浴場へ広まった意外な開発秘話

Guideto Japan

夏の海水浴に欠かせないビーチサンダル。世界中で使われている履物だが、実は日本生まれだ。戦後間もない頃に日本で開発され、ハワイで爆発的なヒットとなったのが始まりという。そこには、草履に感銘を受けたアメリカ人工業デザイナーと、神戸で創業したゴム会社の熱心な技術者との出会いがあった。

戦争には負けたが、日本にも高い技術がある

「ビーチサンダル」の誕生には、日米2人の出会いがあった。

一人は、シューズデザインの分野で活躍していた工業デザイナーのレイ・パスティンだ。終戦後、連合国軍総司令部（GHQ）の日本復興事業のために来日して大きな衝撃を受けたのは、日本の伝統的な履物であるげたや草履。足の指で鼻緒を挟む構造のものはアメリカにはなかったが、シンプルなデザインで着脱が容易なこの履物をアメリカで販売したいと熱望するようになった。

もう一人は、「内外ゴム株式会社」（神戸で創業、 現在の本社は兵庫県明石市）の3代目技術長・生田庄太郎だ。神戸はゴム製品の原料となる天然ゴムの輸入拠点の港があったことから、ゴム加工産業が盛んな地域だった。1913年創立の内外ゴムは、自転車などのタイヤ・チューブの製造に始まり、第二次世界大戦中は軍需品の生産を行っていた。現在は、工業用ゴム製品や加速度センサー、軟式野球ボールやソフトボールなどを製造している。



生田（左）とレイ・パスティン（内外ゴム提供）

生田は終戦後、民需品製品の開発に携わっていた。そんな彼の発明のひとつに「独立気泡スポンジゴム」があった。

「終戦を迎える直前、生田技師長は軍部から、アメリカ軍の爆撃機の燃料タンク部分に使われていた特殊なゴムを試作してほしいという依頼を受けていました。このゴムは軽くて弾力性があり、かつ水分を吸わないものでした。生田は研究を重ね、防水性に優れた『独立気泡スポンジゴム』という新素材の開発に成功したのです」

そう話すのは、内外ゴム東京スポーツ用品部で、ビーチサンダルを担当している鵜澤泰裕さんだ。生田技師長は、軍事目的で研究して作り出した新素材を、なんとか生活用品に活用できないか思索していた。



内外ゴムの鵜澤泰裕さん

1951年、再びパスティンが来日する。彼にはかつて日本で見た履物を海外に向けて商品化したいという熱意があった。まずは草履やげたのメーカーに話を持ち込んだが、終戦直後で日本人はアメリカ人に反感を持っていたため、交渉は難航。そんな中、知人から「技術があって新しいことに貪欲に取り組むゴム会社が神戸にある」という話を聞く。パスティンは神戸の内外ゴムを訪れ、そこで生田技師長と出会うことになる。

「生田技師長は、『アメリカには戦争に負けたが、日本にも高い技術があることを証明したい』と試作品の依頼を受けることにしました。その時、苦労して開発した『独立気泡スポンジゴム』が使えるのではないかという思惑もあったようです」（鵜澤さん）

天然ゴム製は「育てるビーチサンダル」

しかし、試作は難航を極めた。鼻緒が指に擦れて痛く、スポンジはアンモニア臭が強く、魚臭く感じられたという。欧米人と日本人では、甲の高さや幅の広さ、指の長さが異なるため、木製の足型を作って改良を重ねた。



パスティン氏が作成した木型。鼻緒が当たる部分に切れ込みが入っている（内外ゴム提供）

「アメリカ人には鼻緒が細くて長い方が履きやすいことが分かりました。また、草履の鼻緒は直角に立っていますが、これをつま先から甲にかけてフィットするようにしました。かかと部分を2〜3ミリ厚くして傾斜をつけて歩きやすくして、左右の足の輪郭に合わせて、それぞれ異なる形にしたのです」（鵜澤さん）

こうして1952年に、世界初のビーチサンダルが誕生した。パスティンはこれを「ビーチウォーク」と名付け、55年から輸出したところ、瞬く間にヒット商品になった。発売翌年にはハワイで1カ月に10万足も売れたという。

「パスティンさんは非常に喜び、毎年当社に、感謝の気持ちを込めてクリスマスカードを送ってくださり、長年にわたって友好関係が続いたと聞いています」（鵜澤さん）



内外ゴムが販売する「ビーチウォーク」。ロゴは発売当時のデザインを踏襲している

同社では海外での大ヒットを受け、日本でも「ブルーダイヤ」の名で販売を開始した。その際、鼻緒を日本人向けに太くするなどの改良が加えられた。

「神奈川県葉山町にあるげんべい商店がいち早く扱ってくれました。現在は国内販売用も『ビーチウォーク』という名称になっていますが、今も『ビーチサンダルのげんべい商店』で扱ってくださっています。うちのビーチサンダルは世界で一番古いけど、製法や材料はほとんど変わっていません。それだけ当時から完成されたものだったのです」（鵜澤さん）

今でこそ、ビーチサンダルは無数に販売されており、安価なものも少なくない。それらの商品と「ビーチウォーク」の違いは何なのだろうか？



かかとに向かって底が厚くなっているビーチサンダル

「ポリウレタン製や樹脂素材製のビーチサンダルが多いのですが、『ビーチウォーク』は、やはり天然ゴム製で肌なじみの良さが強み。下ろしたてはまだ硬さがあるかもしれませんが、履けば履くほど自分の足に馴染んでいくのです。そのため、『育てるビーチサンダル』とも呼ばれています」（鵜澤さん）

夏のシーズンだけ履いて終わりではなく、時間をかけて足に馴染ませていく。こうした履き方ができる「ビーチウォーク」には長年の愛用者が多く、毎年購入する人、室内履きとして使う人、複数のビーチサンダルを並行して履いて、履き心地のいいものを絶やさないようにする人もいるという。

現在「ビーチウォーク」はフィリピンの工場で生産され、アジア各国をはじめ世界各地で販売が続いている。トップソールが白、ボトムは茶色を使用した「ビーチウォークレギュラー」や、ソールを3層構造にした「マルチカラー」など全31種類のカラーバリエーションがあり、2年前には新色5色が加わった。

「昔ながらの商品で、弊社としても大切にしています。いい商品であることには変わりがないのですが、SNSなどを活用してブランド価値をさらに向上していきたいと思っています」



内外ゴムで製造しているビーチサンダルの一部

人間本来の歩く力を鍛える

ビーチサンダルは鼻緒をしっかりつかんで履くことで足本来の「踏ん張る力」を取り戻し、足裏や指の筋肉を自然と鍛えることができる。「近年、鼻緒を足指でつかんで歩く草履の良さが見直されてきている」と鵜澤さんは話す。

「『ビーチウォーク』はかかと部分に厚みがあって歩きやすく、足全体でしっかり地面をつかむように歩くことで、人間本来の歩き方に近づけることができます。こうしたことを研究して、リカバリーシューズのようなものも開発できればと考えています」（鵜澤さん）

終戦直後に、アメリカ人デザイナーと日本人技術者が共同で開発したビーチサンダルは、70年以上たった今も、その姿をほとんど変えることなく、世界中で愛用されている。何気なく履いている一足の裏には、海を越えた2人の絆や熱い思いが秘められていたのだ。

※写真：提供以外はnippon.com編集部 吉野太一郎撮影

バナー写真：Photo AC