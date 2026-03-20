【日本三大稲の豊作祈願祭】青森「八戸えんぶり」・鹿児島「太郎太郎祭り」・広島「壬生の花田植」：田の神を祀る民俗行事

ニッポンの三大祭り

Guideto Japan

日本全国に数ある祭りの中から、ジャンル別の御三家を取り上げるシリーズ企画。今回は、日本人の主食である米の豊作を願い、田の神を祀（まつ）る地域色豊かな儀礼を紹介する。

日本に根付いた稲作信仰

紀元前から稲作を営む日本人にとって、米は主食であると同時に、神聖な存在でもある。田植えシーズンには神様がやってきて、稲に魂が宿ると考えられているのだ。農村では、春先の田植え前に土を掘り起こす「田起こし」から秋の収穫期まで、折々の儀礼で田の神を喜ばせ、稲に生命力を吹き込んでもらう。神社では斎田に稲を植え、実りの秋を迎えると神に奉納する。

まだ春の兆しが見えない小正月明けから、「田遊び」を神社に奉納する地域もある。田の土を砕いて平らにする「代かき」に始まり、種まきや田植え、稲刈りや稲むら積みまで、稲作の所作を儀礼的に演じる芸能だ。「予祝（よしゅく）」というまじないの一種であり、豊穣（ほうじょう）を前祝いすることで、その実現が約束されるのである。

日本列島では北から南まで、季節ごとにさまざまな稲作行事が執り行われる。その中から、特に郷土色豊かな3つを紹介したい。

青森「八戸えんぶり」

（八戸市、2月17〜20日）



初日に参加者が一堂に会する「一斉摺り（ずり）」はハイライト。前髪のように垂れ下がる五色の房を揺らして舞う

本州最北・青森県の太平洋岸に位置する八戸市では冬の間、大地が凍りついている。2月になると土地の人々は、冬眠していた田の神を目覚めさせるように「えんぶり」を催し、その年の稲の豊作を神に願う。



左：金輪付きの棒を振り鳴らす 右：馬の頭をかたどった烏帽子（えぼし）には、えびすや大黒などめでたいモチーフが描かれる

祭りの名前は、田をならすために使用する長い柄の先に横板がついたT字型の農具「えぶり（柄振、朳）」に由来する。披露される踊りは「摺り（すり）」といい、この農具に見立てた棒で大地を突くような所作が特徴。凍（い）てつく大地をたたき、踏みしめることで、田の神を揺さぶり起こして春を呼ぶのだ。踊り手がかぶる烏帽子には五色の房が飾られ、それを揺らしながら舞うと神が宿るという。



小高い長者山山頂の新羅（しんら）神社にえんぶりを奉納して開幕

祭りは2月17日から4日間にわたり、30数組が市内各所で摺りを披露する。初日の深夜0時、八戸市街に鎮座する長者山新羅神社で初摺りを披露した後、早朝に奉納して一同は町を練り歩く。特に中心街・十三日町の大通りで繰り広げられる「一斉摺り」は、実に壮観だ。

その後は市庁前や史跡根城の広場、国登録有形文化財の邸宅「更上閣」の庭園など、各所で連日公演する。日没後の「かがり火えんぶり」も情緒があり、昼夜楽しめるのでスケジュールを確認して観覧したい。



化粧した子どもが芸を披露。身にまとう色とりどりの「どてら」は雪国独特の防寒具



巧みな玉すだれ芸も見せる

もう一つの見どころが、えんぶり摺りの合間に繰り広げられる子どもたちによる祝福芸。種まきや田植えをまねた舞を披露したり、鯛（たい）を釣りあげたりする。観客には甘酒と地元名物・せんべい汁が振る舞われ、まるで豊作を先取ったようなお祝いムードに包まれる。



初日は小中学校が休校し、大勢の子どもが参加する

鹿児島「太郎太郎祭り」

（いちき串木野市、旧暦2月4日に近い日曜日）



ユーモラスな芝居が見どころ

九州南端・鹿児島県の西部にある羽島（はしま）地区は、山と海に囲まれた里。春の兆しが現れる頃、羽島崎神社の「太郎太郎（たろたろ）祭り」で豊作と豊漁を願う（2026年は3月22日開催）。



「船持ち」は予祝神事であり、幼児の通過儀礼でもある

祭り前半の「船持ち」では境内を海に見立て、50センチほどの模型の船が航海する。数え年で5歳になる子どもと親が船を手に境内を歩き、紋付き羽織の男衆が舟唄を唱和しながら後に続く。豊漁を祈ると共に、幼児が地域の一員となったことを祝う儀礼だ。



「田打ち」の主役・太郎（左）と父親。木の枝を農具に見立てている

続いての豊作を願う「田打ち」は、さらに見もの。最初に蓑笠（みのがさ）姿の「太郎」と父親「テチョ」の農民親子が登場し、即興漫才のようなかけあいを繰り広げる。どうやら今年の稲の出来を予測しているようだが、近隣からの見物人すら分からないほど方言がきつ過ぎるので、内容はさっぱり理解できない。それでも里の者の笑い声につられて、境内は明るい雰囲気に包まれていく。



太郎を手こずらせる暴れ牛。面には「安永十年（1781年）」の銘があり、祭りの歴史を物語る

次に牛が現れ、それを親子が連れて行こうとする。ところが逃げだしたり、座りこんだりして意のままにならない。なんとかなだめながら引き回して、代かきをする筋書きらしい。牛がならした田んぼに、子どもが早乙女（さおとめ）役となって苗を植える所作をし、水止めをする石を置けば祭りの幕が閉じる。



束ねた松の葉を稲苗に見立てて田植えをまねる

その後は、祭りに参加した5歳児の家で祝宴が開かれ、さらに地域の結束を深めるのだ。

羽島地区ではあちこちで、田の神と呼ばれる石像を目にする。この田打ちで楽しませることで、稲の生育を見守ってくれるという。とても素朴な行事で、言葉は分からずとも、村祭りの原点に触れた気持ちになるだろう。



田の神が稲と子どもの成長を見守る

広島「壬生の花田植」

（北広島町、6月第1日曜日）



早乙女が早苗を植え、田の神に仕える

春から初夏にかけて田に水が張られると、日本各地で田植え祭りが始まる。広島県北西部にある北広島町壬生地区の「花田植」は総勢100人余りが参加し、屈指の規模を誇る。



牛による代かきを再現

当日は朝から、何頭もの牛が金銀の刺しゅう布で飾られ、のぼりを立てて町を行列。昼ごろ水田に着くと、代かきに精を出す。牛が退場したら、男たちが大太鼓と小太鼓、笛、鉦（かね）によるお囃子（はやし）を鳴り響かせる。のどかな農村を華やかに彩る田園絵巻の始まりだ。



早乙女は菅笠（すげがさ）に濃紺の絣（かすり）の着物をまとう

花田植の主役は早乙女と呼ばれる女性たち。横一列に並び、囃子に合わせて田の神を歓迎する唄を口ずさみながら、1束ずつ苗を植えていく。

壬生の田植え唄は中世に成立したとされる。リズムに乗ることで作業のペースを合わせたり、重労働が少しでも楽に感じたりする効果もある。歌詞は数百もあるといい、朝から日暮れまで作業しても同じ唄を繰り返すことはないそうだ。



「サンバイさん」が田植え唄の音頭を取る

早乙女と囃子方の前に立ち、陣頭指揮を執るのは田の神の化身とされる「サンバイ（三拝）さん」。ササラという竹製の楽器を打ち鳴らし、大集団による合奏を見事にまとめる。

この地域では江戸時代、今よりたくさんの人で長時間にわたる「大田植」が営まれていた。近代には一度廃れたが、戦後に豪華絢爛（けんらん）な花田植として復興し、2011年にはユネスコ無形文化遺産に登録された。里を彩る初夏の風物詩は、稲作の共同作業「結（ゆい）」を社会基盤としていた日本の原風景を今に伝える。



民俗写真家・芳賀日出男氏が記録した1954年の行事風景。当時は200人を超える規模だった

※祭りの日程は例年の予定日を表記した

写真＝芳賀ライブラリー