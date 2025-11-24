古琉球のグスクにそびえるワカリジー：大坂寛「神のあるところへ」 石の章（14）

モノクローム巡礼

神が宿るとあがめられてきた自然物を写真家・大坂寛がモノクロームカメラに収める。今回は沖縄本島中部の浦添城跡（浦添市）に立ち、数百年にわたって信奉される巨岩「ワカリジー」を訪ねる。

王朝の盛衰、戦禍を見つめた荒城

小高い丘陵に築かれた浦添城は13世紀ごろ、沖縄本島中部を支配した英祖（えいそ）王が居城とした。14世紀には瓦ぶきの正殿を中心に、石積みの城壁で囲まれた大規模な城（グスク）になった。周辺には英祖王らが眠る王陵「ようどれ」をはじめ、屋敷や集落などもあり、琉球王国（1429-1879年）の都・首里の原型になったともいわれている。

1609年の薩摩藩による琉球侵攻で焼き打ちに遭い、さらに1945年の沖縄戦や戦後の採石で損壊した。今では往時の面影はないが、城跡の東端には神聖な岩が残り、参拝者が絶えないというので訪れてみた。

「浦添グスク・ようどれ館」という案内所から、ゆるやかな坂道を上る。かつて王都・首里まで続いていたとされる石畳道を横目に進むと、高台の広場にたどり着く。この郭内にはかつて正殿や祭祀場があり、石垣に囲まれ、北側は断崖である。ここは沖縄戦で日米両軍が激戦を繰り広げた「前田高地」、または「ハクソー・リッジ（のこぎりの尾根）」として知られる。

当時の米軍側が「ニードルロック（針の岩）」と呼んで攻撃目標にしたのが、一帯の最高地点にそびえ立つ巨岩だった。

高さ13メートルほどの石灰岩で、広場から東へ続く森の小道を進むと出現する。地元では「ワカリジー（別れ岩）」あるいは「ハナリジー（離れ岩）」と呼ばれ、平安末期の武将・源為朝（ためとも）が琉球へ流れ着いたとの伝説にちなみ「為朝岩」の異名も持つ。英祖王の子を祀（まつ）った場所とされ、『琉球国由来記』（1713年）に登場する祭祀場「小城嶽（こぐすくだけ）」だという説もある。いずれにせよ、古くからの聖域で、首里など遠方からの参拝者も数多くいたそうだ。

夕暮れ近くのやわらかな日差しを浴びたワカリジーは、悠然と立っている。時折、静かな森に風が吹き、岩を覆う緑の葉が揺れていた。

ワカリジー（ニードルロック） 所在地：沖縄県浦添市前田2-11-15 浦添大公園内 浦添市内で最も高い148メートルにそびえる石灰岩。前田集落から仰ぎ見る姿は神々しく、古くから信仰対象となっている。琉球最初の国王とされる舜天（しゅんてん）の父を源為朝とする伝説があることから、近代には「為朝岩」の呼び名が付いた。前田高地の戦い（1945年4月25日-5月6日）では日米両軍の戦場となり、砲爆撃の痕跡をとどめる“戦禍の証人”でもある。その惨状を描いたメル・ギブソン監督の映画『ハクソー・リッジ』（2016年公開）がヒットした影響もあり、近年は外国人も慰霊に訪れるという。 この岩が立つ浦添城は、舜天から英祖、察度（さっと）まで3王統の居城と伝わり、三国時代（1322頃-1429）には中山国の政庁だった。近辺には英祖の陵墓が残っている。城跡は1989年に国の史跡に指定され、37.4ヘクタールの丘陵地一帯が歴史と自然に親しめる公園となった。城壁など遺構の保存・復元が続いている。

広場にはかつて高麗（こうらい）系瓦ぶきの正殿があった 撮影＝大坂 寛

浦添城跡の広場からワカリジーへと続く小道は南洋の樹木に覆われていた 撮影＝大坂 寛

1597年、琉球国王・尚寧（しょうねい）によって整備された石畳道は、南南西3.5キロの首里までつながっていた 撮影＝北崎二郎

石積みの城壁は戦後に大部分が失われ、現在も復元途中である 撮影＝北崎二郎

拝所となっているワカリジー 撮影＝ニッポンドットコム編集部

取材・文・編集＝北崎 二郎

バナー写真：浦添城跡の巨岩・ワカリジー 撮影＝大坂 寛