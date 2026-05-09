国生みの母が鎮まる「花の窟」：大坂寛「神のあるところへ」 石の章（18）

モノクローム巡礼

Guideto Japan

磐座（いわくら）や神奈備（かんなび）などと呼ばれ、神が宿るとあがめられてきた自然物を写真家・大坂寛がモノクロームカメラに収める。今回は、自然崇拝の遺風を伝える「花の窟（いわや）」（三重県熊野市）を訪ねる。

社殿はなく、神宿る岩壁にまみえる

日本最古の神社の一つとされる「花の窟」は、七里御浜（しちりみはま）海岸沿いに鎮座している。一般的な神社とは異なり、ここには社殿がない。鳥居をくぐり参道を進むと、高さ約45メートルの巨大な岩壁が現れる。この岩壁そのものが御神体であり、玉垣で囲まれた拝所から祈りをささげる。

花の窟が祀（まつ）るイザナミは夫のイザナギと共に国を創り、八百万（やおよろず）の神々を生んだ母神。『日本書紀』には、火の神・カグツチを産んだ際の火傷がもとで亡くなり、この地に葬られたと記してある。それゆえ、花の窟は「黄泉の国」との境界とも考えられてきた。

巨大な岩壁の前に立つと、圧倒的な迫力とともに静謐な霊気が漂う。拝所の向かい側にはカグツチを祀る「王子ノ窟（おうじのいわや）」があり、母子が寄り添うように鎮座している。

岩壁を見上げると、境内に向かって太い綱がのびる。毎年2月と10月には「お綱かけ神事」が執り行われ、御神体の頂上から境内の御神木へと、約170メートルもの綱を引き渡すのだ。綱には「三流の幡（みながれのはた）」と呼ばれる縄で編んだ3つの幡をつるし、それぞれの下に種々の花や扇を飾る。かつては朝廷から錦の御幡が献上されていたが、それが途絶えたため、土地の人々が代わりを用意するようになったという。祭りの後も残されており、浜風に吹かれて静かに揺れる姿は、優しく心に響く。

むき出しの岩壁と、境内に響く熊野灘の波音。花の窟には華美な装飾こそないが、古代から続く素朴で力強い祈りの風景は、日本人の信仰の原点を思い起こさせてくれる。

取材・文・編集＝北崎 二郎

バナー写真：岩壁を御神体とする花の窟 撮影＝大坂寛