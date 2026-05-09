国生みの母が鎮まる「花の窟」：大坂寛「神のあるところへ」 石の章（18）
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社殿はなく、神宿る岩壁にまみえる
日本最古の神社の一つとされる「花の窟」は、七里御浜（しちりみはま）海岸沿いに鎮座している。一般的な神社とは異なり、ここには社殿がない。鳥居をくぐり参道を進むと、高さ約45メートルの巨大な岩壁が現れる。この岩壁そのものが御神体であり、玉垣で囲まれた拝所から祈りをささげる。
花の窟が祀（まつ）るイザナミは夫のイザナギと共に国を創り、八百万（やおよろず）の神々を生んだ母神。『日本書紀』には、火の神・カグツチを産んだ際の火傷がもとで亡くなり、この地に葬られたと記してある。それゆえ、花の窟は「黄泉の国」との境界とも考えられてきた。
巨大な岩壁の前に立つと、圧倒的な迫力とともに静謐な霊気が漂う。拝所の向かい側にはカグツチを祀る「王子ノ窟（おうじのいわや）」があり、母子が寄り添うように鎮座している。
岩壁を見上げると、境内に向かって太い綱がのびる。毎年2月と10月には「お綱かけ神事」が執り行われ、御神体の頂上から境内の御神木へと、約170メートルもの綱を引き渡すのだ。綱には「三流の幡（みながれのはた）」と呼ばれる縄で編んだ3つの幡をつるし、それぞれの下に種々の花や扇を飾る。かつては朝廷から錦の御幡が献上されていたが、それが途絶えたため、土地の人々が代わりを用意するようになったという。祭りの後も残されており、浜風に吹かれて静かに揺れる姿は、優しく心に響く。
むき出しの岩壁と、境内に響く熊野灘の波音。花の窟には華美な装飾こそないが、古代から続く素朴で力強い祈りの風景は、日本人の信仰の原点を思い起こさせてくれる。
花の窟神社
- 住所：三重県熊野市有馬町130
- 祭神：伊弉冊尊（いざなみのみこと）、軻遇突智尊（かぐつちのみこと）
三重県南部の海岸沿いの街道に面した古社で、「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコの世界文化遺産に登録されている。同じ熊野の神倉神社と共に、巨岩の御神体にまみえる祈りの場であり、太古の自然崇拝を今に伝える。
祭神は日本の国土と神々を生み、死後には黄泉の国を統べた女神。御陵と伝わるこの地を、人々は花や幡旗を用いて祀ったという。
熊野は古来、巡礼者の魂が再生すると信奉されてきた。神秘的な自然物と神話に彩られた花の窟は、「よみがえりの聖地」を代表するパワースポットである。
取材・文・編集＝北崎 二郎
バナー写真：岩壁を御神体とする花の窟 撮影＝大坂寛