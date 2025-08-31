ガンプラ生産拠点・バンダイホビーセンターに体験型ミュージアム誕生 ：ガンダムの実物大プラモニュメントがお出迎え　

Japan in Photos

プラモデルの町・静岡市の新名所

世界中に熱狂的なファンを持ち、累計販売数が８億個を超えるガンプラ（ガンダム・プラモデル）。その生産拠点・バンダイホビーセンター（静岡市）の新工場「BHCPDII （BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE）」内に９月２日、体験型ミュージアムがオープンする。



静岡鉄道「長沼」駅（副駅名：バンダイホビーセンター前）から徒歩すぐのBHCPDII MUSEUM

静岡市はバンダイに加え、ミニ四駆やラジコンが国際的な人気のタミヤなども本社を構え、国内のプラモデル出荷額の8割を占める。市も「模型の世界首都・静岡」をアピールするため、駅や観光名所にプラモニュメントを設置。組み立て前のパーツが「ランナー」という枠につながる状態をモチーフにした案内板や公衆電話、郵便ポストは、インスタ映えすると人気だ。

「BHCPDII MUSEUM」のエントランスには、実物大ガンダムのプラモニュメントが登場。頭部だけで幅14×高さ3.5メートルもあり、プラモデル好きには外せない観光スポットとなりそうだ。



大迫力のプラモニュメントは正式名「地球連邦軍 白兵戦用モビルスーツ RX-78-2 ガンダムVer.2.0. 1/1スケール マスターグレードモデル」



裏の通路にあるパーツリストや組み立て方のパネル。【準備するもの】として「4ｍ級のニッパー」と書かれているなどユーモア満点



（上）静岡駅南口にある「世界の模型首都・静岡」プラモニュメント（下）駅構内の公衆電話もランナー風など、市内に15種類設置してある

プラモデザイナー体験をしながら製造工程を学ぶ

BHCPDIIは「プラモデルの価値のデザイン」をテーマとし、ミュージアムではものづくりの魅力を幅広い年代に発信していく。

プラモデルの製造工程や、バンダイが独自に開発した1枚に最大4色のパーツを同時成型できる多色成型技術などの解説のほか、貴重な模型設計図やデザイン画、金型も展示。ガンプラ愛好家ならば、時間を忘れて見入ってしまう。



エントランスに飾られる実物大の多色成型機のオブジェ



商品企画書やボックスアートが並ぶデザインロード



多色成形されたプラモデルは、塗装の手間がかからない



多色成型機が1日に生産できるガンプラ4000体が並べられたコーナー

最大の売りは、「ラボラトリーエリア」でのプラモデザイナーテストだ。パーツや色を自分好みにカスタマイズして、金型設計やパッケージなどデザイン工程を一通り体験。その出来栄えを5段階で評価される。

ファミリーで楽しめるようにガンダムだけでなく、プラサウルス、リシェッタから選べる。完成したボックスアートや採点結果を印刷したシール、射出成型機の実演で製造されたランナーをお土産として持ち帰れるのもうれしい。



ラボラトリーエリアでは、20人が同時に体験可能



ガンダムは頭や腕、体、腰、脚の大きさや長さ、太さなどをカスタマイズできる



射出成型機による実演風景



お土産になる自作ボックスアートのシール

新工場内も見学可能で、ものづくり精神を育む

ミュージアムは新工場の見学コースを兼ねており、展示順路の所々に設置されたガラス面から4色射出成型機や天井搬送台車などが稼働する様子も眺められる。新工場ではプラスチック成型からパッケージ封入までの全工程を完結でき、従来比35パーセント増産を実現するという。

BANDAI SPIRITSの榊原博社長は「BHCPDIIによってガンプラの世界的な品薄を解消するとともに、プラモデルの文化を静岡から世界へ発信していきたい」と抱負を述べた。見学・体験は完全予約制で、所要時間はおよそ90分。展示とプラモデザイナーテストは英語にも対応しているので、インバウンドにも人気を呼びそうだ。



ミュージアムの展示エリアから工場見学が可能。手前のショーケース内は、プラモデザイナーテストで選択できるプラノサウルスのティラノサウルス（左）、ガンダム（中央）、30 MINUTES SISTERSのリシェッタ（右）



バンダイが誇る4色射出成型機。手前はザク、次はホワイトベースをほうふつさせるカラーリングだ



天井搬送台車や自動倉庫などを導入し、省人化を実現した



ミュージアムの最後にあるギャラリーでは、来場者限定グッズも販売している

BHCPDII MUSEUM

取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部

©創通・サンライズ ©BANDAI SPIRITS ©BANDAI SPIRITS 2021

バナー写真：BHCPDII MUSEUMのエントランスに飾られる実物大ガンダムのプラモニュメント