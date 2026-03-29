羽生結弦さんの故郷・仙台で聖地巡礼：金メダリストを育んだ日本フィギュアスケート発祥の地
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観光アンバサダーとして“仙台の顔”を務める
2014年ソチ、18年平昌と冬季五輪２大会連続で、男子シングルの金メダルを獲得したフィギュアスケーター・羽生結弦さん。圧倒的な表現力、華麗なジャンプに加え、漫画の世界から抜け出した王子様のようなルックスで世界中を魅了した。22年にプロ転向し、国内での活動がメインとなった今でも、アジア圏を中心に多くの海外ファンに愛されている。
生まれ育った杜（もり）の都・仙台では、羽生さんのポスターや映像をあちこちで目にする。ソチ大会終了後、市の観光アンバサダーに就任以来、“仙台の顔”を務め続けているのだ。ファンからの「ゆかりの地を巡りたい」という声に応えるため、市では観光モデルコースを設定。ショーを観覧するために仙台を訪れた人はもちろん、訪日した機会に「足跡をたどり、“ゆづ”を肌で感じたい」という海外ファンが聖地巡礼を楽しんでいる。
旅の起点となるのは、東北新幹線とJR在来線に加え、仙台市地下鉄、観光循環バス・るーぷる仙台などが利用できる仙台駅。構内3階の「仙台市観光情報センター」では、英語版を含めて最新の観光マップが入手でき、多言語に対応したタブレットもあるので立ち寄ると便利だ。
国際センター駅「フィギュアスケートモニュメント」：半日コース
絶対に見逃せないのが仙台駅から地下鉄東西線で約5分、国際センター駅前の広場にある「フィギュアスケートモニュメント」。2006年トリノ五輪で日本フィギュア史上初の金メダリストとなった荒川静香さんと共に、羽生さんのガラス製記念碑が飾られている。
荒川さんの代名詞といえる技・イナバウアーのモニュメント横に、2度金メダルを獲得した羽生さんはソチのショートプログラム「パリの散歩道」、平昌でのフリー「SEIMEI」の決めポーズが並ぶ。取材時には同じポーズで記念撮影し、案内板にある手形に自分の手のひらを重ねるファンの姿を見かけた。
日本フィギュアスケート発祥の地「五色沼」：半日コース
国際センター駅前にモニュメントが設置されたのは、日本のフィギュアスケート発祥の地として知られる「五色沼」の最寄り駅だからだ。駅から南へ5分ほど歩けば、かつて仙台城・三の丸の堀だった五色沼にたどり着く。
この小さな堀で明治中期、冬になると在留外国人がスケートを滑り始めたという。1909（明治42）年頃から旧制第二高等学校（東北大学教養部の前身）の学生が、ドイツ語教師にフィギュアスケートの指導を受けた。卒業生たちが、その技を全国各地に伝えたことが普及する契機になったとされる。
国宝の拝殿と直筆の絵馬を拝む「大崎八幡宮」：半日コース
るーぷる仙台に乗り、次に向かうのは初代仙台藩主・伊達政宗が造営した「大崎八幡宮」で、ここまでが半日コースとして設定されている。1607（慶長12）年に完成した社殿は、豪華絢爛（けんらん）な桃山建築で国宝の指定を受ける。厄よけ・除災招福に加え、必勝や安産の神としても知られるので、拝殿で手を合わそう。
そして羽生ファンなら一度は拝みたいのが、社殿の東側にある祭儀棟の陳列棚。平昌五輪を控えた2017年、羽生さんが必勝祈願に奉納した直筆の絵馬が展示されている。内部は撮影禁止なので、他の参拝者の邪魔にならないよう、速やかに鑑賞しよう。
12月のライトアップが人気の「定禅寺通」：1日コース
ここからは地下鉄南北線などを利用し、市街地の北側・泉エリアまで足を延ばす1日コースのスポットを紹介する。
まずは、勾当台公園（こうとうだいこうえん）駅から西に向かって美しいケヤキ並木がのびる「定禅寺通」。羽生さんは地元誌のインタビューで、12月開催のライトアップ「SENDAI光のページェント」時に訪れるのが「特におすすめ」と語ったという。東北最大の繁華街・国分町を横切る道なので、順路を変更して夕食前後に訪れるのも手だ。
ゆづ桜が春の園内を彩る「七北田公園」：1日コース
続いては、南北線でさらに北へ進んだ泉中央駅から徒歩5分、羽生さんが少年時代にトレーニングで汗を流した「七北田（ななきた）公園」を散策。園内中央にある都市緑化ホールの近くには、五輪２連覇の功績をたたえて「ゆづ桜（陽光桜）」が2018年に植樹された。春には鮮やかな花が来園者を迎え、夜にはライトアップであでやかに輝く。
ホームリンクで滑走！「アイスリンク仙台」：1日コース
1日コースのハイライトは七北田公園から徒歩20分、泉中央駅から宮城交通バスに乗れば10分程度で着く「アイスリンク仙台」。4歳からスケートを始めた羽生さんのホームリンクで、16歳だった2011年3月11日には東日本大震災に遭遇した場所だ。練習中に激しい揺れに襲われ、スケート靴を履いたまま、はうように屋外へ避難したという。
仙台市内で多くの犠牲者、避難生活者が出る中、他県で練習を再開した羽生さんは“自分だけスケートをしていていいのか？”と自責の念にさいなまれたそうだ。しかし、翌年には世界選手権メダリストとなり、3年後には男子シングルで日本史上初の五輪金メダルを獲得。彼の活躍は東北の人々に希望を与え、復興を後押しした。
羽生さんを育んだリンクで自分も滑ることができるのは、ファンにとってはたまらない体験だろう。館内には羽生さんに加え、荒川さんの展示コーナーがあり、一般営業時間内であれば見学無料。ただ、子ども向けの教室や貸し切りの時間もあるので、公式ホームページの予定表を確認してから訪れ、練習の邪魔にならないよう注意したい。
温泉後に「秋保神社」や「定義如来 西方寺」へ：1泊2日コース
半日コースを回ってから、仙台の「奥座敷」と呼ばれる市西部の秋保（あきう）温泉や作並温泉に宿泊するのが1泊2日コース。仙台駅から両温泉地へはバスやレンタカーで30分から1時間ほどかかる。秋保温泉にゆっくりと浸かった翌日には、“勝負の神”として名高い「秋保神社」を目指そう。羽生さんがソチ五輪後にお礼参りに訪れたことで知られ、境内にずらりと並ぶ奉納のぼりは壮観だ。
作並温泉からは、同じ青葉区の山間に位置する「定義如来（じょうぎにょらい） 西方寺」へ。800年の歴史を持つ平家ゆかりの浄土宗寺院で、地元民には「定義（じょうげ）さん」と親しまれ、羽生さんも家族とたびたび訪れたそうだ。
門前町の「定義とうふ店」に飾られる彼のサインには「いつもお世話になってます！」と記されるように、名物の三角定義油揚げが好物とか。揚げたてを店頭で頬張りながら、羽生さんの生い立ちや隠れた努力、苦悩などを感じられる仙台の旅を思い出に刻み、締めくくるのがおすすめだ。
取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部
バナー：2018年平昌五輪で「SEIMEI」を熱演する羽生さん（左：時事）と、フィギュアスケートモニュメント（ニッポンドットコム編集部撮影）