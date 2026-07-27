世界遺産「飛鳥・藤原の宮都」：奈良盆地の田園風景に残る「日本」誕生の地【動画】

Guideto Japan

奈良県明日香村を中心に、橿原市や桜井市に点在する7世紀ごろの遺跡が2026年7月、「飛鳥・藤原の宮都（きゅうと）」としてユネスコの世界文化遺産に登録された。1400年前の中央集権国家確立を体感できる貴重な史跡を、緑豊かな風景と共に動画と写真で紹介する。

古代の国際交流を物語る遺構たち

飛鳥時代（592～710年）は大豪族の連合国家だった日本が、天皇を中心とする中央集権国家への転換期。奈良盆地南部の飛鳥・藤原エリアを拠点にした政権は、中国にならって律令（法律）や政治機構、税制などを整備した。「日本」を外交上の国号に定めたのもこの時代だ。



「飛鳥宮跡」は、政治権力を有力豪族から天皇に取り戻した「乙巳（いっし）の変」（645年）の舞台でもある



日本最古の水時計「飛鳥水落遺跡」



不思議な溝が刻まれた「酒船石（さかふねいし）」は、酒の醸造に使用したとの説から名付けられた



酒船石遺跡の谷部で発掘された「亀形石槽」（右）などの導水施設

630年から60年余り、政治と文化の中心地となったのが飛鳥宮。周辺には天皇が国家の安泰を願った「水の祭祀（さいし）場」や、中国の技術を取り入れた水時計が造られた。これらの遺構は、統治手段とした「祈り」と「時の支配」、高い石造技術を今に伝える。

石舞台古墳もミステリアスな石造物。むき出しの巨石30個が積み重なる石室は、総重量約2300トンに及ぶ。ここに眠ると目される蘇我馬子は、大陸伝来の仏教を国家宗教化した人物で、当時の権勢を感じさせる威容は一見の価値ありだ。

飛鳥寺をはじめ日本最初期の寺院にも、大陸の建築技術が生かされたという。国家統治の基軸となった仏教は、漢字などの日本文化にも多大な影響を与えた。当時の活発な国際交流を証明する超一級の文化財が、高松塚古墳とキトラ古墳に残された壁画。石室内に色鮮やかな天文図や人物群像、神獣などが描かれ、そのモチーフや土を層状に重ねる土木技術からは、中国や朝鮮半島の影響がうかがえる。こうした古墳に残る極彩色壁画は日本にこの2例だけで、共に国宝の指定を受けている。



「石舞台古墳」の横穴式石室



「高松塚古墳」の壁画（国宝）は近隣の修理施設に保管されている

中央集権国家が確立し、平城京や平安京につながる

694年の藤原宮造営で、天皇を中心とした「律令国家」は完成を見る。政治や祭祀の空間を集約した宮殿の周囲に、官人らの居住区や2つの官寺を備え、日本初の本格的な都城が築かれた。こうした都市設計は、平城京（710年～、現在の奈良市）や平安京（794年～、現在の京都市）の原型にもなった。



約5キロ四方の都城の中心「藤原宮跡」



藤原京の国家寺院「本薬師寺跡」

遷都後、飛鳥・藤原の宮都は再び田園地帯へと戻っていった。その結果、宮殿・寺院跡や古墳の基盤が良好な状態で地中に眠り続けたことで、国家誕生のプロセスを示す考古学的物証は類まれとの評価を受け、世界遺産登録につながったのだ。まさに「日本」のふるさとといえる古都を巡れば、タイムカプセルを開けるようなロマンを感じるだろう。



渡来系豪族の氏寺「檜隈（ひのくま）寺跡」。平安後期の石塔（国の重要文化財）が記念碑となっている



国家寺院だった「川原寺跡」



2022年に復元された、珍しい八角形の墳丘「牽牛子塚（けんごしづか）古墳」



「菖蒲池古墳」は横穴式石室の内部が見られる

写真・動画＝96BOX（黒岩正和、藤井和幸）

文＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：飛鳥のシンボル・石舞台古墳