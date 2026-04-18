夜の野外展示「チームラボ 養老渓谷」：数万年を刻む自然が丸ごとアート空間に

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Guideto Japan

めくるめく光で悠久を表現

世界的アート集団「チームラボ」による野外散策型ナイトミュージアムが4月17日、千葉県中部の観光地・養老渓谷で始まった。5月24日までの期間中、養老川沿いの中瀬遊歩道を会場に、プロジェクション映像や音響技術を駆使したインスタレーションを見せる。県の滞在型観光を推進する事業の一環で、周辺施設の宿泊者は無料となる（一般は平日大人1500円など）。

養老渓谷は房総随一の温泉郷にして景勝地。清流には多様な生物が集まり、ハイキングや釣りが人気だ。流域は「チバニアン」という77万年前から12万年前の時代の地層がむき出しで、地球の磁場が逆転した痕跡をとどめている。



夕方の養老川。赤い太鼓橋の先が会場



地層がむき出しの崖に花々を投影する《悠久の今の中で連続する生と死》

チームラボはこれまで長居植物園（大阪府）や幽谷隠田跡（ゆうこくおんでんあと、茨城県）などで、「自然が自然のままアートになる」と掲げた野外展示の実績を重ねてきた。本展では養老渓谷の風光を生かす10作品を用意した。

順路は全長1キロのハイキングコースで、浅瀬を渡るポイントもある。数十メートルの大岩壁と川をキャンバスにして、無数の花々が咲いては散りゆく映像がお出迎え。空気がきれいな場所なら数十年から100年と生きられるウメノキゴケや、川に倒れ朽ちかけた巨木などもそのまま作品に取り入れている。

チームラボの猪子寿之代表は「養老渓谷の姿形から膨大な時の積み重ねを感じて、その上に自分の存在があると体感できる」と“地球の記憶”への没入を呼びかけた。



木々が人に反応して刻々と色を変える《呼応する養老渓谷と森》



菌類と藻類の共生体・ウメノキゴケが鮮やかな黄や青に発光する《蓄積された時間の結晶》



倒木が生命の連続性を表現する《死生不二塊（しせいふにかい）》



人が触れると卵形の物体が色を変えていく《自立しつつも呼応する生命の森》



闇の奥に光を宿す物質が頭上を覆う《渓谷の積層する痕跡》



森に突如として水簾が現れる《渓谷の森に憑依する滝》



光の柱が生命を持つかのようにうねる《生生流転柱》



祈りの言葉が岩室を満たす《巌窟の永遠の祈り》



まっすぐな森の小道を光が1枚の写真のように見せる《切り取られた連続する生命》

チームラボ 養老渓谷

会場： 養老渓谷 中瀬遊歩道周辺（千葉県大多喜町葛藤)

養老渓谷 中瀬遊歩道周辺（千葉県大多喜町葛藤) 開催期間： 4月17日～5月24日

4月17日～5月24日 開催時間： 午後6時45分ごろ～午後9時(最終入場は午後8時20分まで)

午後6時45分ごろ～午後9時(最終入場は午後8時20分まで) 入場料金：大人1500円（土日祝日1800円）、小中高生800円、未就学児無料

※詳細・予約方法は 公式ウェブサイトを参照

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：「チームラボ 養老渓谷」内覧会の模様