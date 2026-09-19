『進撃の巨人』『呪術廻戦』『チェンソーマン』の空間アートに没入―「MAPPA EXPO」東京・有楽町で開催

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Guideto Japan

世界的なヒット作を連発するアニメーションスタジオ「MAPPA（マッパ）」が設立15周年を記念した展覧会を開催。秘蔵の制作資料や実物大のキャラクターフィギュアなどがお披露目され、作品の世界観に深く没入できる。写真映えも抜群だ。

名シーンを再現した造形芸術

気鋭のアニメ制作会社MAPPAが手がけた全23作品の原画やコンテ、設定資料などを公開する「MAPPA EXPO 15th Anniversary」が12月7日までYURAKUCHO MUSEUM（東京都千代田区）で開催中。最大の見どころは海外でも高い人気を誇る3作品の展示で、映像と制作資料を見比べられるほか、名場面に入り込めるインスタレーションも来場者を魅了する。

「世界で最も需要の高いテレビアニメ番組」としてギネス世界記録に認定された『呪術廻戦（じゅじゅつかいせん）』のエリアは、電車に乗る主人公・虎杖悠仁（いたどり・ゆうじ）を実物大で再現。車窓には回想シーンのように、戦いのハイライト映像が流れる趣向だ。



海外でも公開されてMAPPA最大のヒット作となった『劇場版 呪術廻戦 0』とテレビシリーズ『呪術廻戦』の展示エリア



第1期オープニング映像の一場面を切り取った「虎杖悠仁、廻る記憶」

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エリアで来場者を待ち受けるのは、チェンソーマンと死闘を繰り広げるボムの等身大フィギュアだ。作中に登場する白いガーベラや喫茶店のメニュー表、電話ボックスなど、緻密な作画のベースになった実物も展示され、主人公デンジとヒロイン・レゼの出会いから別れまでの物語を追体験できる。



ストーリーに沿って制作資料を展示する『チェンソーマン レゼ篇』エリア



等身大ボムを間近で鑑賞、撮影できる

『進撃の巨人 The Final Season』エリアの目玉となるのは、無数の巨人が行進するクライマックスを再現した立体造形。アニメをほうふつとさせる迫力だ。さらに物語最後の舞台となる「あの丘」の原画も初公開。水彩画で丹念に描かれた背景美術の繊細さに目を奪われるだろう。



世界を踏みならそうと巨人が行進する「地鳴らし」を再現



ラストシーン「あの丘」の壮大な風景の原画

手書きとCGを高度に融合した作風がMAPPAの真骨頂。実写映画さながらに緻密で詩情を感じさせる映像美、スピード感あふれるアクション演出を堪能し、最先端アニメの世界に没入しよう。



マルチモニターに歴代作品が映し出されるエントランス



作品をあしらった限定グッズも販売



国内外の賞レースもにぎわわせた映画『この世界の片隅に』の展示（左）。同作で主役の声を演じた俳優・のんさんが内覧会に参加し、「作品世界に包まれる感覚になる」と魅力を伝えた

MAPPA EXPO 15th Anniversary

会期： 2026年9月16日～10月25日（前期）、10月28日～12月7日（後期）

2026年9月16日～10月25日（前期）、10月28日～12月7日（後期） 会場： YURAKUCHO MUSEUM（東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラム 地下1階）

YURAKUCHO MUSEUM（東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラム 地下1階） 開館時間： 午前10時～午後6時（最終入場午後5時）

午前10時～午後6時（最終入場午後5時） 料金：一般2200円、大学生・高校生1800円、中学生・小学生1400円

＊日時指定入場制。英語イヤホンガイド有り。会期後に巡回展を予定

＊詳細は MAPPA EXPO 公式サイトを参照

取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：「MAPPA EXPO」チェンソーマンの立体展示