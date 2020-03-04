【さくら名所100選】栃木・日光街道桜並木
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日光街道（国道119号）の栃木県宇都宮市から日光市内まで約16キロメートルに、約1500本のヤマザクラの桜並木が続いています。日光街道が整備された江戸時代からの桜の名所として知られ、日本屈指の長い桜並木です。
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栃木・日光街道桜並木
- 桜の種類：ヤマザクラ
- 本数：約1500本
- 例年の見頃：4月上旬
- 開園時間：24時間
- 料金：無料
- 所在地：栃木県宇都宮市上戸祭3丁目から日光市山口
- 公式HPなど：宇都宮観光コンベンション協会
日光街道といえば、全長37キロメートルの世界最長の並木道としてギネスブックに認定された杉並木が有名です。東京から日光方面に向かい、宇都宮市から日光市への市境を越えると桜並木から杉並木に変わりますが、日光市内にはスギにヤマザクラが寄生した珍しい「桜杉」があります。
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写真提供：宇都宮観光コンベンション協会