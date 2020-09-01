平成以降、首相になった官房長官は3人 : 長期在任は菅氏が圧倒的

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「女房役」「懐刀」などと呼ばれる内閣官房長官は高い調整能力や突発事態への即応力が求められる重要ポスト。実力派が就調整能力の高い実力派の政治家が就くことが多い。平成に入って1989年からの28人の官房長官のうち首相になったのは今のところ3人だけ。果たして4人目誕生なるのか？

首相に次いで露出度の高い政治家といえば、内閣官房長官。1日2回の官房長官定例会見では、内閣の「スポークスマン」として政策について基本的な見解を示す。しかし、外向きの仕事はほんの一部であり、省庁にまたがる政策の調整、閣内のネゴシエーション、首相と党とのパイプ役、危機管理、スキャンダル対応など広範な重要ミッションを担う。

「首相の女房役」「懐刀」とも呼ばれ、多くの場合は首相に近く、調整能力の高い実力派の政治家が就くことが多い。時として「影の首相」として大きな影響力を持つが、参謀に徹するタイプの人も多く、平成に入って1989年からの官房長官経験者28人のうち首相になったのは小渕恵三氏、福田康夫氏、安倍晋三氏の3人だけだ。

現・官房長官の菅義偉氏は第2次安倍政権が発足した2012年12月26日に就任。連続在任期間歴代1位となった安倍氏を支え、9月1日時点の在任日数は2807日と、歴代官房長官の中でも群を抜く長期在任記録を更新し続けている。

菅氏は秋田県の農家の長男として生まれ、集団就職で上京。アルバイトで学費を稼ぎながら大学を卒業した苦労人。民間企業勤務を経験した後、小此木彦三郎元通産相の秘書となり、横浜市議会議員を2期務め、1996年の衆院選で初当選。2006年発足の第1次安倍内閣では総務相を務めた。

どちらかといえば地味な参謀タイプだったが、令和の改元発表で「令和おじさん」として一挙に認知度もアップした。

辞任を発表した安倍首相の後継選びで、本命視される菅氏。安倍氏に続き、4人目の官房長官経験者からの首相になるか。

在任期間が長い官房長官

官房長官 内閣 在任日数 菅義偉 安倍 2807 （20/9/1時点） 福田康夫 森・小泉 1289 保利茂 吉田・佐藤 1258 後藤田正晴 中曽根 1075 宮沢喜一 鈴木 864

福田氏は2つの連続した政権で官房長官を務めた / 保利氏の在任日数は1951年～52年と68年～71年の連続しない時期のものを通算している

女性の官房長官は憲政史上、第一次海部内閣の森山真弓氏1人だけ。前任者の不祥事により環境庁長官（当時）からの閣内横滑りでの就任だった。

平成以降の官房長官 （グリーンのハイライトは後に首相になった人）

官房長官名 内閣 在任期間 菅義偉 安倍 12/12/26～ 藤村修（民主） 野田 11/09/02～12/12/26 枝野幸男（民主） 菅 11/01/14～11/09/02 仙谷由人（民主） 菅 10/06/08～11/01/14 平野博文（民主） 鳩山 09/09/16～10/06/08 河村建夫 麻生 08/09/24～09/09/16 町村信孝 福田 07/09/26～08/09/24 与謝野馨 安倍 07/08/27～07/09/26 塩崎恭久 安倍 06/09/26～07/08/27 安倍晋三 小泉 05/10/31～06/09/26 細田博之 小泉 04/05/07～05/10/31 福田康夫 森 / 小泉 00/10/27～04/05/07 中川秀直 森 00/07/04～00/10/27 青木幹雄 小渕 / 森 99/10/05～00/07/04 野中広務 小渕 98/07/30～99/10/05 村岡兼造 橋本 97/09/11～98/07/30 梶山静六 橋本 96/01/11～97/09/11 野坂浩賢（社会） 村山 95/08/08～96/01/11 五十嵐広三（社会） 村山 94/06/30～95/08/08 熊谷弘（新生） 羽田 94/04/28～94/06/30 武村正義（新党さきがけ） 細川 93/08/09～94/04/28 河野洋平 宮沢 92/12/12～93/08/09 加藤紘一 宮沢 91/11/05～92/12/12 坂本三十次 海部 90/02/28～91/11/05 森山眞弓 海部 89/08/25～90/02/28 山下徳夫 海部 89/08/10～89/08/25 塩川正十郎 宇野 89/06/03～89/08/10 小渕恵三 竹下 87/11/06～89/06/03

福田氏は2つの連続した政権で官房長官を務めた / 保利氏の在任日数は1951年～52年と68年～71年の連続しない時期のものを通算している

（オリジナルの記事は2019年5月公開、20年9月1日付で菅氏の在任日数や一部内容をアップデートした）

バナー写真：時事