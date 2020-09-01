平成以降、首相になった官房長官は3人 : 長期在任は菅氏が圧倒的

平成以降、首相になった官房長官は3人 : 長期在任は菅氏が圧倒的政治・外交
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首相に次いで露出度の高い政治家といえば、内閣官房長官。1日2回の官房長官定例会見では、内閣の「スポークスマン」として政策について基本的な見解を示す。しかし、外向きの仕事はほんの一部であり、省庁にまたがる政策の調整、閣内のネゴシエーション、首相と党とのパイプ役、危機管理、スキャンダル対応など広範な重要ミッションを担う。
「首相の女房役」「懐刀」とも呼ばれ、多くの場合は首相に近く、調整能力の高い実力派の政治家が就くことが多い。時として「影の首相」として大きな影響力を持つが、参謀に徹するタイプの人も多く、平成に入って1989年からの官房長官経験者28人のうち首相になったのは小渕恵三氏、福田康夫氏、安倍晋三氏の3人だけだ。
現・官房長官の菅義偉氏は第2次安倍政権が発足した2012年12月26日に就任。連続在任期間歴代1位となった安倍氏を支え、9月1日時点の在任日数は2807日と、歴代官房長官の中でも群を抜く長期在任記録を更新し続けている。
菅氏は秋田県の農家の長男として生まれ、集団就職で上京。アルバイトで学費を稼ぎながら大学を卒業した苦労人。民間企業勤務を経験した後、小此木彦三郎元通産相の秘書となり、横浜市議会議員を2期務め、1996年の衆院選で初当選。2006年発足の第1次安倍内閣では総務相を務めた。
どちらかといえば地味な参謀タイプだったが、令和の改元発表で「令和おじさん」として一挙に認知度もアップした。
辞任を発表した安倍首相の後継選びで、本命視される菅氏。安倍氏に続き、4人目の官房長官経験者からの首相になるか。
在任期間が長い官房長官
|官房長官
|内閣
|在任日数
|菅義偉
|安倍
|2807 （20/9/1時点）
|福田康夫
|森・小泉
|1289
|保利茂
|吉田・佐藤
|1258
|後藤田正晴
|中曽根
|1075
|宮沢喜一
|鈴木
|864
福田氏は2つの連続した政権で官房長官を務めた / 保利氏の在任日数は1951年～52年と68年～71年の連続しない時期のものを通算している
女性の官房長官は憲政史上、第一次海部内閣の森山真弓氏1人だけ。前任者の不祥事により環境庁長官（当時）からの閣内横滑りでの就任だった。
平成以降の官房長官（グリーンのハイライトは後に首相になった人）
|官房長官名
|内閣
|在任期間
|菅義偉
|安倍
|12/12/26～
|藤村修（民主）
|野田
|11/09/02～12/12/26
|枝野幸男（民主）
|菅
|11/01/14～11/09/02
|仙谷由人（民主）
|菅
|10/06/08～11/01/14
|平野博文（民主）
|鳩山
|09/09/16～10/06/08
|河村建夫
|麻生
|08/09/24～09/09/16
|町村信孝
|福田
|07/09/26～08/09/24
|与謝野馨
|安倍
|07/08/27～07/09/26
|塩崎恭久
|安倍
|06/09/26～07/08/27
|安倍晋三
|小泉
|05/10/31～06/09/26
|細田博之
|小泉
|04/05/07～05/10/31
|福田康夫
|森 / 小泉
|00/10/27～04/05/07
|中川秀直
|森
|00/07/04～00/10/27
|青木幹雄
|小渕 / 森
|99/10/05～00/07/04
|野中広務
|小渕
|98/07/30～99/10/05
|村岡兼造
|橋本
|97/09/11～98/07/30
|梶山静六
|橋本
|96/01/11～97/09/11
|野坂浩賢（社会）
|村山
|95/08/08～96/01/11
|五十嵐広三（社会）
|村山
|94/06/30～95/08/08
|熊谷弘（新生）
|羽田
|94/04/28～94/06/30
|武村正義（新党さきがけ）
|細川
|93/08/09～94/04/28
|河野洋平
|宮沢
|92/12/12～93/08/09
|加藤紘一
|宮沢
|91/11/05～92/12/12
|坂本三十次
|海部
|90/02/28～91/11/05
|森山眞弓
|海部
|89/08/25～90/02/28
|山下徳夫
|海部
|89/08/10～89/08/25
|塩川正十郎
|宇野
|89/06/03～89/08/10
|小渕恵三
|竹下
|87/11/06～89/06/03
福田氏は2つの連続した政権で官房長官を務めた / 保利氏の在任日数は1951年～52年と68年～71年の連続しない時期のものを通算している
（オリジナルの記事は2019年5月公開、20年9月1日付で菅氏の在任日数や一部内容をアップデートした）
バナー写真：時事