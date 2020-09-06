2019年の水害被害額は過去最大の2兆1500億円 : 東日本台風で被災建物8万棟

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2019年の水害被害額が、統計開始以来最大となる約2兆1500億円（暫定値）を記録した。近年、豪雨災害などが多発しており、19年も10月に発生した令和元年東日本台風（台風19号）が深刻な被害をもたらした。

国土交通省がまとめた2019年の全国の水害（洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべりなど）による被害総額は2兆1500億円（暫定値）となった。津波以外の年間水害被害額としては、1961年の統計開始以来最大となった。

被害の内訳は、住宅や生活用品などの一般資産が1兆5939億円（74.2%）河川や道路など公共土木施設が5233億円（24.4%）、鉄道や水道などの公益事業が304億円（1.4%）だった。

このうち1兆8600億円は10月中旬に生じた令和元年東日本台風（台風19号）による被害で、単一の水害被害としては、平成30年7月豪雨（台風7号と梅雨前線）の1兆2150億円を上回り、過去最大。この台風では広範囲に記録的な大雨が降り、全国142カ所で堤防が決壊。死者・行方不明者87人、被災した建物が8万棟を超えるなど甚大な被害となった。

2019年の水害被害（暫定値）

被災建物（棟） 浸水区域（ha） 全壊・流出 3376 宅地・その他 2万1937 半壊 1万7792 農地 5万8763 床上浸水 2万7509 床下浸水 5万0229 計 9万8906 計 8万0700

国土交通省まとめ

都道府県別で被害総額が多かったのは、福島県（6715億円）、栃木県（2546億円）、宮城県（2512億円）で、こちらもそれぞれ統計開始以降で最大。

2019年水害被害額の上位5県と被害額（億円）

1 福島県 6715 2 栃木県 2546 3 宮城県 2512 4 長野県 2135 5 埼玉県 1202

国土交通省まとめ

バナー写真：台風19号の大雨で千曲川が氾濫し、水につかった北陸新幹線の車両＝2019年10月13日、長野市（時事）