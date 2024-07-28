お家芸柔道 : 日本人の五輪メダリスト

お家芸柔道 : 日本人の五輪メダリスト東京2020 スポーツ
日本発祥のスポーツ、柔道。五輪では1964年の東京大会で初めて正式競技に採用された。当初は男子のみの競技で、女子の正式競技となつたのは92年のバルセロナ大会から。パリ大会は競技初日27日に女子48キロ級で角田夏実が金メダル、男子60キロ級で永山竜樹が銅メダルと幸先のよいスタートを切った。64年東京大会からのメダリストを一覧で一挙ご紹介。
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柔道男子 五輪メダリスト一覧
|2020パリ
|金:0
|銀:0
|銅:0
|永山竜樹〔60kg級〕
|2020東京
|金:5
|高藤直寿〔60kg級〕/ 阿部一二三〔66kg級〕/ 大野将平〔73kg級〕/ 永瀬貴規〔81kg級〕/ ウルフ・アロン〔100kg級〕
|銀:0
|銅:0
|2016リオ
|金:2
|大野将平〔73kg級〕 / ベイカー茉秋〔90Kg級〕
|銀:1
|原沢久喜〔100kg超級〕
|銅:4
|高藤直寿〔60kg級〕 / 海老沼匡〔66kg級〕 / 永瀬貴規〔81kg級〕/ 羽賀龍之介〔100kg級〕
|2012ロンドン
|金:0
|銀:2
|平岡拓晃〔60kg級〕/ 中矢力〔73kg級〕
|銅:2
|海老沼匡〔66kg級〕 / 西山将士〔90kg級〕
|2008北京
|金:2
|内柴正人〔66kg級〕 / 石井慧〔100kg超級〕
|銀:0
|銅:0
|2004アテネ
|金:3
|野村忠宏〔60kg級〕/ 内柴正人〔66kg級〕/ 鈴木桂治〔100kg超級〕
|銀:1
|泉浩〔90kg級〕
|銅:0
|2000シドニー
|金:3
|野村忠宏〔60kg級〕/ 瀧本誠〔81kg級〕/ 井上康生〔100kg級〕
|銀:1
|篠原信一〔100kg超級〕
|銅:0
|1996アトランタ
|金:2
|野村忠宏〔60kg級〕/ 中村兼三〔71kg級〕
|銀:2
|中村行成〔65kg級〕/ 古賀稔彦〔78kg級〕
|銅:0
|1992バルセロナ
|金:2
|古賀稔彦〔71kg級〕/ 吉田秀彦〔78kg級〕
|銀:1
|小川直也〔95kg超級〕
|銅:2
|越野忠則〔60kg級〕/ 岡田弘隆〔86kg級〕
|1988ソウル
|金:1
|斉藤仁〔95kg超級〕
|銀:0
|銅:3
|細川伸二〔60kg級〕/ 山本洋祐〔65kg級〕/ 大迫明伸〔86kg級〕
|1984ロス
|金:4
|細川伸二〔60kg級〕/ 松岡義之〔65kg級〕/ 斉藤仁〔95kg超級〕/山下泰裕〔無差別級〕
|銀:0
|銅:1
|野瀬清喜〔86kg級〕
|1980 モスクワ
|不参加
|1976 モントリオール
|金:3
|園田勇〔中量級〕/ 二宮和弘〔軽重量級〕/ 上村春樹〔無差別級〕
|銀:1
|蔵本孝二〔軽中量級〕
|銅:1
|遠藤純男〔重量級〕
|1972ミュンヘン
|金:3
|川口孝夫〔軽量級〕/ 野村豊和〔軽中量級〕/ 関根忍〔中量級〕
|銀:0
|銅:1
|西村昌樹〔93kg超級〕
|1968メキシコシティー
|金:0
|銀:0
|銅:0
|1964東京
|金:3
|中谷雄英〔軽量級〕/ 岡野功〔中量級〕/ 猪熊功〔重量級〕
|銀:1
|神永昭夫〔無差別級〕
|銅:0
柔道女子 五輪メダリスト一覧
|2024パリ
|金:1
|角田夏実〔48kg級〕/
|銀:0
|銅:0
|2020東京
|金:4
|阿部詩〔52kg級〕/ 新井千鶴〔70kg級〕/ 浜田尚里〔78kg級〕/ 素根輝〔78kg超級〕
|銀:1
|渡名喜風南〔48kg級〕
|銅:1
|芳野司〔57kg級〕
|2016リオ
|金:1
|田知本遥〔70kg級〕
|銀:0
|銅:4
|近藤亜美〔48kg級〕/ 中村美里〔52kg級〕/ 松本薫〔57kg級〕/ 山部佳苗〔78kg超級〕
|2012ロンドン
|金:1
|松本薫〔57kg級〕
|銀:1
|杉本美香〔78kg超級〕
|銅:1
|上野順恵〔63kg級〕
|2008北京
|金:2
|谷本歩実〔63kg級〕/ 上野雅恵〔70kg級〕
|銀:1
|塚田真希〔78kg級〕
|銅:2
|谷亮子〔48kg級〕/ 中村美里〔52kg級〕
|2004アテネ
|金:5
|谷亮子〔48kg級〕 / 谷本歩実〔63kg級〕/ 上野雅恵〔70kg級〕/ 阿武教子〔78kg級〕 / 塚田真希〔78kg超級〕
|銀:1
|横澤由貴〔52kg級〕
|銅:0
|2000シドニー
|金:1
|田村亮子〔48kg級〕
|銀:1
|楢崎教子〔52kg級〕
|銅:2
|日下部基栄〔57kg級〕/ 山下まゆみ〔78kg超級〕
|1996アトランタ
|金:1
|恵本裕子〔61kg級〕
|銀:2
|田村亮子〔48kg級〕/ 田辺陽子〔72kg級〕
|銅:1
|菅原教子〔52kg級〕
|1992バルセロナ
|金:0
|銀:3
|田村亮子〔48kg級〕 /溝口紀子〔52kg級〕/ 田辺陽子〔72kg級〕
|銅:2
|立野千代里〔56kg級〕/ 坂上洋子〔72kg超級〕
|1988ソウル
|金:1
|佐々木光〔66kg級〕
|銀:1
|江崎史子〔48kg級〕
|銅:3
|山口香〔52kg級〕/ 持田典子〔61kg級〕/ 田辺陽子〔72kg級〕
注）女子柔道はバルセロナ大会から正式競技、ソウル大会は公開競技としての記録
混合団体
|2020東京
|銀:1
バナー写真:1984年ロサンゼルス五輪の柔道無差別級決勝でエジプトのモハメド・ラシュワンを破り金メダルを獲得した山下泰裕（時事）