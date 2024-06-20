藤井聡太八冠、「叡王戦」に敗れ七冠に：タイトル戦敗北は初──歴代の棋士が打ち立てた金字塔

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将棋の藤井聡太八冠（21）＝棋王・王将・竜王・王位・叡王・棋聖・名人・王座＝が6月20日、叡王戦で挑戦者の伊藤匠七段（21）に敗れた。昨年10月、将棋界初となる八大タイトル全冠制覇を達成した藤井叡王だったが、「叡王」のタイトル防衛はならず、「七冠」となった。全冠保持記録は254日、タイトル戦無敗は22期で止まった。複数のタイトルを獲得した棋士たちの偉業を振り返る。

将棋界には現在、8つのタイトル（竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖・叡王）がある。藤井聡太八冠の誕生により、全タイトルの独占が決まった。全タイトル制覇は、羽生善治九段が1996年に七冠（当時は7タイトル）を達成して以来。2023年10月11日、藤井八冠はプロ入り7年で頂点に立った。

八冠

（1）藤井聡太（名人、棋王、王将、竜王、王位、叡王、棋聖、王座）

達成日：2023年10月11日（21歳2カ月）



王座を奪取し、史上初の全八大タイトル制覇に笑顔を見せる藤井聡太八冠＝2023年10月11日、京都市東山区（時事）

七冠

（1）羽生善治（竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖）

達成日：1996年2月14日（25歳4カ月）



羽生善治（時事）

＊2017年までは、タイトルが7つ（叡王を除く）だったため、全タイトルを制覇した。現在、タイトルは保持していないが、タイトル戦で連続または通算して既定数を獲得した棋士に与えられる永世称号を7大タイトルで獲得し、史上初の「永世七冠」の資格を持った。永世称号は原則として、引退後に名乗る。

（2）藤井聡太（名人、棋王、王将、竜王、王位、叡王、棋聖）

達成日：2023年6月1日（20歳10カ月）

（3）藤井聡太（名人、棋王、王将、竜王、王位、棋聖、王座）

達成日：2024年6月20日（21歳11カ月）

六冠

（1）羽生善治（竜王、名人、王位、王座、棋王、棋聖）

達成日：1994年12月9日（24歳2カ月）

（2）藤井聡太（棋王、王将、竜王、王位、叡王、棋聖）

達成日：2023年3月19日（20歳8カ月）

五冠

（1）大山康晴（名人、十段、王将、王位、棋聖）＝故人

達成日：1963年2月2日（39歳10カ月）



大山康晴（時事）

（2）中原誠（名人、十段、王位、王座、棋聖）＝引退

達成日：1978年2月6日（30歳5カ月）



中原誠（時事）

（3）羽生善治（竜王、王位、王座、棋王、棋聖）

達成日：1993年8月18日（22歳10カ月）

（4）藤井聡太（王将、竜王、王位、叡王、棋聖）

達成日：2022年2月12日（19歳6カ月）

四冠

（1）大山康晴（王将、九段、名人、王位）＝故人

達成日：1960年9月20日（37歳6カ月）

（2）中原誠（十段、名人、王将、王位）＝引退

達成日：1973年9月5日（26歳0カ月）

（3）米長邦雄（棋王、王将、棋聖、十段）＝故人

達成日：1985年1月8日（41歳6カ月）



米長邦雄（時事）

（4）谷川浩司（王位、竜王、棋聖、王将）

達成日：1992年2月28日（29歳10カ月）



谷川浩司（共同）

（5）羽生善治（棋王、王座、竜王、棋聖）

達成日：1993年7月19日（22歳9カ月）

（6）藤井聡太（竜王、王位、叡王、棋聖）

達成日：2021年11月13日（19歳3カ月）



藤井聡太（時事）

三冠

（1）升田幸三（王将、九段、名人）＝故人

達成日：1957年7月11日（39歳3カ月）

（2）大山康晴（王将、九段、名人）＝故人

達成日：1959年6月12日（36歳2カ月）

（3）中原誠（十段、棋聖、名人）＝引退

達成日：1972年6月8日（24歳9カ月）

（4）米長邦雄（棋王、王将、棋聖）＝故人

達成日：1984年1月23日（40歳7カ月）

（5）谷川浩司（王位、棋王、名人）

達成日：1988年6月14日（26歳2カ月）

（6）羽生善治（棋王、王座、竜王）

達成日：1993年1月6日（22歳3カ月）

（7）森内俊之（竜王、王将、名人）

達成日：2004年6月11日（33歳8カ月）

（8）渡辺明（竜王、王将、棋王）

達成日：2013年3月24日（28歳11カ月）

（9）豊島将之（棋聖、王位、名人）

達成日：2019年5月17日（29歳0カ月）

（10）藤井聡太（棋聖、王位、叡王）

達成日：2021年9月13日（19歳1カ月）

バナー写真：共同