高木美帆が歴代単独最多の9個目 : 女子五輪選手のメダル獲得ランキング

高木美帆が歴代単独最多の9個目 : 女子五輪選手のメダル獲得ランキングスポーツ
スピードスケートの高木美帆が、2月15日の500メートルで銅メダルを獲得した。今大会では1000m銅に次ぐ2個目、北京、平昌の7つのメダルと合わせて通算で9個目のメダルとなった。夏季を含めた日本女子最多の通算メダル数を9個に伸ばした。
【9個】 高木美帆 / スピードスケート
■ 銅 2026年ミラノ・コルティナ 500ｍ
■ 銅 2026年ミラノ・コルティナ 1000ｍ
■ 金 2022年北京 1000m
■ 銀 2022年北京 500ｍ
■ 銀 2022年北京 1500m
■ 銀 2022年北京 パシュート
■ 銀 2018年平昌 1000ｍ
■ 銀 2018年平昌 1500m
■ 金 2018年平昌 パシュート
【5個】 谷（田村）亮子 / 柔道 48kg級
■ 銅 2008年北京
■ 金 2004年アテネ
■ 金 2000年シドニー
■ 銀 1996年アトランタ
■ 銀 1992年バルセロナ
【5個】 武田美保・立花美哉 / シンクロナイズドスイミング
■ 銀 2004年アテネ デュエット
■ 銀 2004年アテネ チーム
■ 銀 2000年シドニー デュエット
■ 銀 2000年シドニー チーム
■ 銅 1996年アトランタ チーム
（シンクロナイズドスイミングの現在の競技名はアーティスティック・スイミング）
【4個】 伊調馨 / レスリング
■ 金 2016年リオデジャネイロ
■ 金 2012年ロンドン
■ 金 2008年北京
■ 金 2004年アテネ
（リオのみ58kg級、それ以外は63kg級）
【4個】 吉田沙保里 / レスリング
■ 銀 2016年リオデジャネイロ
■ 金 2012年ロンドン
■ 金 2008年北京
■ 金 2004年アテネ
（リオのみ53kg級、それ以外は55kg級）
＊オリジナル記事は2022年3月に公開。高木美帆選手のミラノ・コルティナ五輪でのメダル獲得の情報を追記して更新しました。
バナー写真 : 左から高木美帆（時事）田村亮子（ロイター）、武田美保＆立花美哉（ロイター）