高木美帆が歴代単独最多の9個目 : 女子五輪選手のメダル獲得ランキング

スピードスケートの高木美帆が、2月15日の500メートルで銅メダルを獲得した。今大会では1000m銅に次ぐ2個目、北京、平昌の7つのメダルと合わせて通算で9個目のメダルとなった。夏季を含めた日本女子最多の通算メダル数を9個に伸ばした。

