Japan Data

高木美帆が歴代単独最多の9個目 : 女子五輪選手のメダル獲得ランキング

スポーツ

スピードスケートの高木美帆が、2月15日の500メートルで銅メダルを獲得した。今大会では1000m銅に次ぐ2個目、北京、平昌の7つのメダルと合わせて通算で9個目のメダルとなった。夏季を含めた日本女子最多の通算メダル数を9個に伸ばした。
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

【9個】　高木美帆 / スピードスケート

銅　2026年ミラノ・コルティナ　500ｍ
銅　2026年ミラノ・コルティナ　1000ｍ
金　2022年北京　1000m
銀　2022年北京　500ｍ
銀　2022年北京　1500m
銀　2022年北京　パシュート
銀　2018年平昌　1000ｍ
銀　2018年平昌　1500m
金　2018年平昌　パシュート

【5個】　谷（田村）亮子 / 柔道 48kg級

銅　2008年北京
金　2004年アテネ
金　2000年シドニー
銀　1996年アトランタ
銀　1992年バルセロナ

【5個】　武田美保・立花美哉 / シンクロナイズドスイミング

銀　2004年アテネ　デュエット
銀　2004年アテネ　チーム
銀　2000年シドニー　デュエット
銀　2000年シドニー　チーム
銅　1996年アトランタ　チーム

（シンクロナイズドスイミングの現在の競技名はアーティスティック・スイミング）

【4個】　伊調馨 / レスリング　

金　2016年リオデジャネイロ
金　2012年ロンドン
金　2008年北京
金　2004年アテネ

（リオのみ58kg級、それ以外は63kg級）

北京五輪で金メダルを獲得した伊調馨＝2008年8月（ロイター）
北京五輪で金メダルを獲得した伊調馨＝2008年8月（ロイター）

【4個】　吉田沙保里 / レスリング

銀　2016年リオデジャネイロ
金　2012年ロンドン
金　2008年北京
金　2004年アテネ

（リオのみ53kg級、それ以外は55kg級）

北京五輪で金メダルを獲得した吉田沙保里＝2008年8月（ロイター）
北京五輪で金メダルを獲得した吉田沙保里＝2008年8月（ロイター）

＊オリジナル記事は2022年3月に公開。高木美帆選手のミラノ・コルティナ五輪でのメダル獲得の情報を追記して更新しました。

バナー写真 : 左から高木美帆（時事）田村亮子（ロイター）、武田美保＆立花美哉（ロイター）

スピードスケート レスリング 五輪 オリンピック メダリスト 北京五輪 高木美帆 北京五輪を彩る主役たち