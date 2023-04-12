暴力団勢力、2022年末時点で過去最少の2万2400人：検挙数は年1万人割り込む―警察庁調べ

暴力団勢力、2022年末時点で過去最少の2万2400人：検挙数は年1万人割り込む―警察庁調べ社会
日本の暴力団勢力は衰退傾向にあるが、「半グレ」と呼ばれる犯罪グループ（準暴力団）の動きは活発化している。
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警察庁のまとめによると、全国の暴力団構成員や準構成員らの2022年末時点の人数は、前年比1700人減の2万2400人。18年連続で減少し、統計が残る1958年以降で過去最少となった。
22年中に警察が検挙した暴力団員と準構成員は9903人（前年比1832人減）で、初めて1万人を下回った。暴力団勢力自体が縮小傾向にあり、摘発対象者が減ったことが背景にあるとみられる。
検挙者の内訳をみると、最も多かったのが覚せい剤取締法違反の2141人。以下、詐欺1424人、傷害1142人、窃盗847人、大麻取締法違反619人、恐喝453人など。殺人は79人だった。
構成員と準構成員らを合わせた主要団体の勢力は下表の通り。最大組織の六代目山口組は前年比400人減の8100人で、全体の36.2％を占めた。神戸山口組は結成時2015年に6100人いた勢力が、わずか760人に減少した。この両団体に絆会、池田組、住吉会、稲川会の主要団体を合わせると1万6100人で、全体の71.9％を占めている。
2022年末の暴力団主要団体の勢力
|団体名
|構成員（前年比増減）
|準構成員（前年比増減）
|六代目山口組
|3800 (-200)
|4300 (-200)
|神戸山口組
|330 (-180)
|430 (-110)
|絆会
|70 (-20)
|130 (-10)
|池田組
|70 (-10)
|100 (-10)
|住吉会
|2400 (-100)
|1400 (-100)
|稲川会
|1900 (0)
|1200 (0)
警察庁のデータをもとに編集部作成
暴力団勢力が衰退傾向にある一方、 警察庁が「準暴力団」と定義し、「半グレ」とも呼ばれる集団の活動が活発化。同庁はグループ名や人数など具体的な勢力状況を公表していないが、「暴力団などの犯罪組織と共存共栄しながら、特殊詐欺などの違法な資金獲得活動をしている」と警戒を強めている。
バナー写真：特定危険指定暴力団工藤会の2次団体「石田組」の事務所の家宅捜索を終えた福岡県警の捜査員ら＝2022年11月3日、福岡県春日市（時事）