22年の都内オフィスビル供給は過去最低更新―森トラスト : 港区で高水準続く

22年の都内オフィスビル供給は過去最低更新―森トラスト : 港区で高水準続く経済・ビジネス 都市 建築
コロナ禍を通じて、「オフィスにいかなくても仕事はできる！」ことを私たちは知ってしまった。リモートワークとのハイブリッド勤務を前提にフリーアドレス制を取り入れ、オフィススペースを縮小する企業も増えている。今後のオフィス供給のあり方にも影響しそうだ。
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不動産開発の森トラスト（本社・東京都港区）の「東京23区大規模オフィスビル供給量調査」によると、2022年の大規模オフィスビル供給量は49万平方メートルだった。21年の61万平方メートルに続き、過去20年で最少を2年連続で更新した。
23年は130万平方メートルとまとまった規模の供給があるものの、24年は再び69万平方メートルに落ち込む見通しで、大規模オフィスビル供給は抑制傾向が続く。
供給エリアは、千代田区、中央区、港区の都心3区の割合が圧倒的に大きい。過去5年（18-22年）と将来5年（23-27年）のいずれも都心3区の割合が70％を超えた。内訳で見ると、過去5年では千代田区の割合が高く、将来5年では港区が全体の57％を占める。港区内の地区別では、「虎ノ門・新橋」が群を抜く。
一方、22年の中規模オフィスビル供給は10.9万平方メートルで4年ぶりに前年実績を上回った。23年は9.8万平方メートル、24年は11.9万平方メートルの供給が予想され、持ち直し傾向。23-24年の区別の供給割合は大規模オフィスビルと同様に都心3区で全体の70％を超える。
2023年以降竣工の主な大規模オフィスビル（5万平方メートル以上）
2023年
|プロジェクト名（ビル名）
|所在地
|事業主体
|階数（地下）
|麻布台ヒルズ森JPタワー
|港区虎ノ門
|森ビル他
|64（5）
|麻布台ヒルズレジデンス
|64（5）
|麻布台ヒルズガーデンプラザ
|8（3）
|虎ノ門ヒルズステーションタワー
|港区虎ノ門
|森ビル他
|49（4）
|住友不動産三田ガーデンタワー
|港区三田
|住友不動産他
|42（4）
|Shibuya Sakura Stage A街区
|渋谷区桜丘町
|東急不動産他
|39（4）
|Shibuya Sakura Stage B街区
|渋谷区桜丘町
|東急不動産他
|30（1）
|HANEDA INNOVATION CITY ZONE B
|大田区羽田空港
|羽田みらい開発
|6（1）
|田町タワー
|港区芝
|田町ビル、徳栄商事、三菱重工
|29（2）
|住友不動産新宿ファーストタワー
|新宿区西新宿
|住友不動産他
|35（2）
2024年
|プロジェクト名（ビル名）
|所在地
|事業主体
|階数（地下）
|東京ワールドゲート赤坂トラストタワー
|港区赤坂
|森トラスト・NTT都市開発
|43（3）
|赤坂グリーンクロス
|港区赤坂
|積水ハウス・日本生命
|28（3）
|TODA BUILDING
|中央区京橋
|戸田建設
|28（3）
2025年
|プロジェクト名（ビル名）
|所在地
|事業主体
|階数（地下）
|芝浦一丁目計画 S棟
|港区芝浦
|野村不動産・JR東
|43（3）
|東京駅前八重洲一丁目東B地区再開発
|中央区八重洲
|東京建物他
|51（4）
|高輪ゲートウェイ複合棟Ⅰ North
|港区高輪
|JR東
|29（3）
|高輪ゲートウェイ複合棟Ⅰ South
|港区高輪
|JR東
|30（3）
|虎ノ門二丁目地区再開発事業業務棟
|港区虎ノ門
|都市再生機構他
|38（2）
|西新宿一丁目地区プロジェクト
|新宿区西新宿
|明治安田生命
|23（4）
|囲町東地区再開発 業務棟
|中野区中野
|三井不動産他
|11（2）
|豊洲4-2街区開発計画B棟
|江東区豊洲
|三菱地所・IHI
|15（1）
|内神田一丁目計画
|千代田区内神田
|三菱地所
|26（3）
|コナミクリエイティブフロント東京ベイ
|江東区有明
|コナミリアルエステート
|8（1）
|春日ビル建替計画
|港区芝
|中央日本土地建物
|20（3）
2026年
|プロジェクト名（ビル名）
|所在地
|事業主体
|階数（地下）
|日本橋一丁目中地区C街区
|中央区日本橋
|三井不動産・野村不動産
|52（5）
|高輪ゲートウェイシティ 複合棟Ⅱ
|港区高輪
|JR東
|31（5）
|大井町駅周辺広町地区開発A-1地区
|品川区広町
|JR東
|28（3）
2027年
|プロジェクト名（ビル名）
|所在地
|事業主体
|階数（地下）
|品川駅西口地区A地区新築計画
|港区高輪
|京浜急行電鉄、トヨタ自動車
|29（4）
|浜松町二丁目4地区A街区A-1棟
|港区浜松町
|世界貿易センタービル他
|46（3）
|虎ノ門一丁目東地区市街地再開発
|港区虎ノ門
|中央日本土地建物他
|29（4）
|東池袋一丁目地区市街地再開発
|豊島区池袋
|住友不動産
|33（3）
|道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業オフィス棟
|渋谷区道玄坂
|三菱地所他
|30（3）
|東五反田二丁目第3地区市街地再開発事業業務棟
|品川区東五反田
|東急不動産他
|20（2）
注 : 大規模オフィスビルは延べ床面積1万平方メートル以上のもの（店舗、ホテル、住宅などとの複合用途ビルの場合、オフィス用途部分に限って集計）。中規模オフィスビルは5000平方メートル以上、1万平方メートル未満。
バナー写真 : 港区虎ノ門（PIXTA）