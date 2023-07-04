22年の都内オフィスビル供給は過去最低更新―森トラスト : 港区で高水準続く

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コロナ禍を通じて、「オフィスにいかなくても仕事はできる！」ことを私たちは知ってしまった。リモートワークとのハイブリッド勤務を前提にフリーアドレス制を取り入れ、オフィススペースを縮小する企業も増えている。今後のオフィス供給のあり方にも影響しそうだ。

不動産開発の森トラスト（本社・東京都港区）の「東京23区大規模オフィスビル供給量調査」によると、2022年の大規模オフィスビル供給量は49万平方メートルだった。21年の61万平方メートルに続き、過去20年で最少を2年連続で更新した。

23年は130万平方メートルとまとまった規模の供給があるものの、24年は再び69万平方メートルに落ち込む見通しで、大規模オフィスビル供給は抑制傾向が続く。

供給エリアは、千代田区、中央区、港区の都心3区の割合が圧倒的に大きい。過去5年（18-22年）と将来5年（23-27年）のいずれも都心3区の割合が70％を超えた。内訳で見ると、過去5年では千代田区の割合が高く、将来5年では港区が全体の57％を占める。港区内の地区別では、「虎ノ門・新橋」が群を抜く。

一方、22年の中規模オフィスビル供給は10.9万平方メートルで4年ぶりに前年実績を上回った。23年は9.8万平方メートル、24年は11.9万平方メートルの供給が予想され、持ち直し傾向。23-24年の区別の供給割合は大規模オフィスビルと同様に都心3区で全体の70％を超える。

2023年以降竣工の主な大規模オフィスビル（5万平方メートル以上）

2023年

プロジェクト名（ビル名） 所在地 事業主体 階数（地下） 麻布台ヒルズ森JPタワー 港区虎ノ門 森ビル他 64（5） 麻布台ヒルズレジデンス 64（5） 麻布台ヒルズガーデンプラザ 8（3） 虎ノ門ヒルズステーションタワー 港区虎ノ門 森ビル他 49（4） 住友不動産三田ガーデンタワー 港区三田 住友不動産他 42（4） Shibuya Sakura Stage A街区 渋谷区桜丘町 東急不動産他 39（4） Shibuya Sakura Stage B街区 渋谷区桜丘町 東急不動産他 30（1） HANEDA INNOVATION CITY ZONE B 大田区羽田空港 羽田みらい開発 6（1） 田町タワー 港区芝 田町ビル、徳栄商事、三菱重工 29（2） 住友不動産新宿ファーストタワー 新宿区西新宿 住友不動産他 35（2）

2024年

プロジェクト名（ビル名） 所在地 事業主体 階数（地下） 東京ワールドゲート赤坂トラストタワー 港区赤坂 森トラスト・NTT都市開発 43（3） 赤坂グリーンクロス 港区赤坂 積水ハウス・日本生命 28（3） TODA BUILDING 中央区京橋 戸田建設 28（3）

2025年

プロジェクト名（ビル名） 所在地 事業主体 階数（地下） 芝浦一丁目計画 S棟 港区芝浦 野村不動産・JR東 43（3） 東京駅前八重洲一丁目東B地区再開発 中央区八重洲 東京建物他 51（4） 高輪ゲートウェイ複合棟Ⅰ North 港区高輪 JR東 29（3） 高輪ゲートウェイ複合棟Ⅰ South 港区高輪 JR東 30（3） 虎ノ門二丁目地区再開発事業業務棟 港区虎ノ門 都市再生機構他 38（2） 西新宿一丁目地区プロジェクト 新宿区西新宿 明治安田生命 23（4） 囲町東地区再開発 業務棟 中野区中野 三井不動産他 11（2） 豊洲4-2街区開発計画B棟 江東区豊洲 三菱地所・IHI 15（1） 内神田一丁目計画 千代田区内神田 三菱地所 26（3） コナミクリエイティブフロント東京ベイ 江東区有明 コナミリアルエステート 8（1） 春日ビル建替計画 港区芝 中央日本土地建物 20（3）

2026年

プロジェクト名（ビル名） 所在地 事業主体 階数（地下） 日本橋一丁目中地区C街区 中央区日本橋 三井不動産・野村不動産 52（5） 高輪ゲートウェイシティ 複合棟Ⅱ 港区高輪 JR東 31（5） 大井町駅周辺広町地区開発A-1地区 品川区広町 JR東 28（3）

2027年

プロジェクト名（ビル名） 所在地 事業主体 階数（地下） 品川駅西口地区A地区新築計画 港区高輪 京浜急行電鉄、トヨタ自動車 29（4） 浜松町二丁目4地区A街区A-1棟 港区浜松町 世界貿易センタービル他 46（3） 虎ノ門一丁目東地区市街地再開発 港区虎ノ門 中央日本土地建物他 29（4） 東池袋一丁目地区市街地再開発 豊島区池袋 住友不動産 33（3） 道玄坂二丁目南地区第一種市街地再開発事業オフィス棟 渋谷区道玄坂 三菱地所他 30（3） 東五反田二丁目第3地区市街地再開発事業業務棟 品川区東五反田 東急不動産他 20（2）

注 : 大規模オフィスビルは延べ床面積1万平方メートル以上のもの（店舗、ホテル、住宅などとの複合用途ビルの場合、オフィス用途部分に限って集計）。中規模オフィスビルは5000平方メートル以上、1万平方メートル未満。

バナー写真 : 港区虎ノ門（PIXTA）