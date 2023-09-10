ラグビーW杯2023 : 日本代表33人のプロフィール と試合日程

ラグビーW杯2023 : 日本代表33人のプロフィール と試合日程スポーツ 社会 旅
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4年に1度、ラグビーの世界一を決めるワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会が9月8日開幕する。主将はフランカーの姫野和樹、副将はSH流大が務める。
日本は自国開催で初の8強に躍進した2019年大会を超える成績を目指すが、道は厳しい。1次リーグD組には、前回大会準優勝のイングランド、過去に2度の4強入りしたアルゼンチンが含まれる。サモアには7月のテストマッチで逆転負けを喫した。
9月10日の初戦は 初出場のチリに先制トライを許したものの、日本は徹底してパスを回し、前半で３トライを決めてチリを引き離し、さらに、後半も３トライを加えた。ボーナスポイントも含めて勝ち点５を獲得。強豪イングランドとの第2戦に向けて、はずみをつけた。
ラグビーW杯2023 日本代表試合日程
■プール戦（プールD）
試合日程（日付・時間）は日本時間で表記している
|日付
|開始時間
|対戦カード
|開催都市
|9/10（日）
|20:00
|日本 対 チリ 勝ち点 5 ！
（42-12）
|トゥールーズ
|9/18（月・祝）
|4:00
|日本 対 イングランド
|ニース
|9/29（金）
|4:00
|日本 対 サモア
|トゥールーズ
|10/8（日）
|20:00
|日本 対 アルゼンチン
|ナント
ラグビーW杯2023フランス大会 日本代表メンバー
（年齢、代表戦、W杯のデータは2023年8月15日現在）
■ヘッドコーチ（HC）
ジェイミー・ジョセフ Jamie JOSEPH
生年月日/年齢：1969.11.21/53歳
出身地/出身校：ニュージーランド/オタゴ大学[NZ]
選手代表歴：ニュージーランド代表（20Cap）、日本代表（9 Cap）
主なHC経歴：2011-2016 ニュージーランド・ハイランダーズ（スーパーラグビー）HC ※2015シーズン優勝
■フォワード（FW）
●プロップ（PR）
稲垣 啓太 INAGAKI Keita
生年月日/年齢：1990.06.02/33歳
身長/体重：186cm/116kg
出身地/出身校：新潟県/関東学院大学
代表戦出場/W杯歴：50 Cap/イングランド、日本
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
▪初戦のチリ戦で代表50Cap達成
クレイグ・ミラー Craig MILLAR
生年月日/年齢：1990.10.29/32歳
身長/体重：186cm/116kg
出身地/出身校：ニュージーランド/オタゴ大学
代表戦出場/W杯歴：14 Cap/ ―
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
シオネ・ハラシリ Sione HARASILI
生年月日/年齢：1999.10.15/23歳
身長/体重：180cm/120kg
出身地/出身校：トンガ/日本大学
代表戦出場/W杯歴：0 Cap/ ―
所属クラブ：横浜キヤノンイーグルス
W杯2023出場試合：
具 智元 Jiwon GU
生年月日/年齢：1994.07.20/29歳
身長/体重：183cm/117kg
出身地/出身校：韓国/拓殖大学
代表戦出場/W杯歴：26 Cap/ 日本
所属クラブ：コベルコ神戸スティーラーズ
W杯2023出場試合：チリ
垣永 真之介 KAKINAGA Shinnosuke
生年月日/年齢：1991.12.19/31歳
身長/体重：180cm/115kg
出身地/出身校歴：福岡県/早稲田大学
代表戦出場/W杯：12 Cap/ ―
所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス
W杯2023出場試合：
ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU
生年月日/年齢：1989.05.07/34歳
身長/体重：187cm/115kg
出身地/出身校：トンガ/埼玉工業大学
代表戦出場/W杯歴：27 Cap/ 日本
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
●フッカー（HO）
堀江 翔太 HORIE Shota
生年月日/年齢：1986.01.21/37歳
身長/体重：180cm/104kg
出身地/出身校：大阪府/帝京大学
代表戦出場/W杯歴：73 Cap/ ニュージーランド、イングランド、日本
所属クラブ：埼玉パナソニック ワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
坂手 淳史 SAKATE Atsushi
生年月日/年齢：1993.06.21/30歳
身長/体重：180cm/104kg
出身地/出身校：京都府/帝京大学
代表戦出場/W杯歴：38 Cap/日本
所属クラブ：埼玉パナソニック ワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
堀越 康介 HORIKOSHI Kosuke
生年月日/年齢：1995.06.02/28歳
身長/体重：175cm/100kg
出身地/出身校：群馬県/帝京大学
代表戦出場/W杯歴：7 Cap/ ―
所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス
W杯2023出場試合：
●ロック（LO）
サウマキ アマナキ Amanaki SAUMAKI
生年月日/年齢：1997.03.08/26歳
身長/体重：189cm/108kg
出身地/出身校：トンガ/トゥポウカレッジ[TGA]
代表戦出場/W杯歴：2 Cap/ ―
所属クラブ：コベルコ神戸スティラーズ
W杯2023出場試合：
ワーナー・ディアンズ Warner DEARNS
生年月日/年齢：2002.04.11/21歳
身長/体重：201cm/117kg
出身地/出身校：ニュージーランド/流通経済大学付属柏高校
代表戦出場/W杯歴：8 Cap/ ―
所属クラブ：東芝ブレイブルーパス東京
W杯2023出場試合：チリ
▪肩や足首の故障でテストマッチには出場できず。復帰戦となったチリ戦の試合終了間際にトライを決めた
●ロック/フランカー（LO/FL）
ジャック・コーネルセン Jack CORNELSEN
生年月日/年齢：1994.10.13/28歳
身長/体重：195cm/110kg
出身地/出身校：オーストラリア/クインズランド大学[AUS]
代表戦出場/W杯歴：17 Cap/ ―
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
アマト・ファカタヴァ Amato FAKATAVA
生年月日/年齢：1994.12.07/28歳
身長/体重：195cm/118kg
出身地/出身校：トンガ/大東文化大学
代表戦出場/W杯歴：4 Cap/ ―
所属クラブ：リコーブラックラムズ東京
W杯2023出場試合：チリ
▪けがで最初の代表発表メンバーからは漏れたが、バックアップメンバーから代表に昇格。チリ戦で勝利を引き寄せる2トライを決めた
●フランカー（FL）
ベン・ガンター Ben GUNTER
生年月日/年齢：1997.10.24/25歳
身長/体重：195cm/120kg
出身地/出身校：タイ/ブリスベンボーイズカレッジ［AUS］
代表戦出場/W杯歴：8 Cap/ ―
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：
下川 甲嗣 SHIMOKAWA Kanji
生年月日/年齢：1999.01.17/24歳
身長/体重：188cm/105kg
出身地/出身校：福岡県/早稲田大学
代表戦出場/W杯歴：3 Cap/ ―
所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス
W杯2023出場試合：チリ
姫野 和樹 HIMENO Kazuki
生年月日/年齢：1994.07.27/29歳
身長/体重：187cm/108kg
出身地/出身校：愛知県/帝京大学
代表戦出場/W杯歴：29 Cap/日本
所属クラブ：トヨタヴェルブリッツ
W杯2023出場試合：
▪先発予定だったチリ戦は左足負傷で欠場
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福井 翔大 FUKUI Shota
生年月日/年齢：1999.09.28/23歳
身長/体重：186cm/101kg
出身地/出身校：福岡県/東福岡高校
代表戦出場/W杯歴：3 Cap/ ―
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
リーチ マイケル Michael LEITCH
生年月日/年齢：1988.10.07/34歳
身長/体重：189cm/113kg
出身地/出身校：ニュージーランド/東海大学
代表戦出場/W杯歴：81 Cap/ ニュージーランド、イングランド、日本
所属クラブ：東芝ブレイブルーパス東京
W杯2023出場試合：チリ
▪2015、19の2大会連続でキャプテンを務めた精神的支柱。チリ戦後半でトライを決め、突き放す
ピーター・ラブスカフニ Pieter LABUSCHAGNE
生年月日/年齢：1989.01.11/34歳
身長/体重：189cm/106kg
出身地/出身校：南アフリカ/フリーステート大学[RSA]
代表戦出場/W杯歴：16 Cap/日本
所属クラブ：クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
W杯2023出場試合：
▪8月5日のフィジーとのテストマッチで危険なタックルで退場。出場停止処分が3試合から2試合に軽減され、イングランド戦からの復帰が可能に
■バックス（BK）
●スクラムハーフ（SH）
齋藤 直人 SAITO Naoto
生年月日/年齢：1997.08.26/25歳
身長/体重：165cm/73kg
出身地/出身校：神奈川県/早稲田大学
代表戦出場/W杯歴：16 Cap/ ―
所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス
W杯2023出場試合：チリ
流 大 NAGARE Yutaka
生年月日/年齢：1992.09.04/30歳
身長/体重：166cm/75kg
出身地/出身校：福岡県/帝京大学
代表戦出場/W杯歴：35 Cap/ 日本
所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス
W杯2023出場試合：チリ
▪姫野欠場のチリ戦でゲームキャプテンを務める
福田 健太 FUKUDA Kenta
生年月日/年齢：1996.12.19/26歳
身長/体重：173cm/80kg
出身地/出身校：埼玉県/明治大学
代表戦出場/W杯歴：0 Cap/ ―
所属クラブ：トヨタヴェルブリッツ
W杯2023出場試合：
●フルバック/スタンドオフ（FB/SO）
小倉 順平 OGURA Jumpei
生年月日/年齢：1992.07.11/31歳
身長/体重：172cm/82kg
出身地/出身校：東京都/早稲田大学
代表戦出場/W杯歴：4 Cap/ ―
所属クラブ：横浜キヤノンイーグルス
W杯2023出場試合：
●スタンドオフ（SO）
李 承信 Seungsin LEE
生年月日/年齢：2001.01.13/22歳
身長/体重：176cm/85kg
出身地/出身校：兵庫県/大阪朝鮮高級学校
代表戦出場/W杯歴：10 Cap/ ―
所属クラブ：コベルコ神戸スティラーズ
W杯2023出場試合：
松田 力也 MATSUDA Rikiya
生年月日/年齢：1994.05.03/29歳
身長/体重：181cm/92kg
出身地/出身校：京都府/帝京大学
代表戦出場/W杯歴 : 34 Cap/ 日本
所属クラブ：埼玉パナソニック ワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
▪8月下旬のイタリアとのテストマッチでゴールキックを2回連続で外したが、本番までに見事に修正。チリ戦で6本すべてを成功させた
●センター（CTB）
長田 智希 OSADA Tomoki
生年月日/年齢：1999.11.25/23歳
身長/体重：179cm/90kg
出身地/出身校：京都府/早稲田大学
代表戦出場/W杯歴：5 Cap/ ―
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
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中村 亮土 NAKAMURA Ryoto
生年月日/年齢：1991.06.03/32歳
身長/体重：182cm/92kg
出身地/出身校：鹿児島県/帝京大学
代表戦出場/W杯歴：36 Cap/ 日本
所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス
W杯2023出場試合：チリ
▪チリ戦の後半にダメ押しのトライ
ディラン・ライリー Dylan RILEY
生年月日/年齢：1997.05.02/26歳
身長/体重：187cm/102kg
出身地/出身校：南アフリカ/ボンド大学［AUS］
代表戦出場/W杯歴：15 Cap/初選出
所属クラブ：埼玉パナソニックワイルドナイツ
W杯2023出場試合：チリ
●ウィング（WTB）
ジョネ・ナイカブラ Jone NAIKABULA
生年月日/年齢：1994.04.12/29歳
身長/体重：177cm/95kg
出身地/出身校：フィジー/摂南大学
代表戦出場/W杯歴：5 Cap/ ―
所属クラブ：東芝ブレイブルーパス東京
W杯2023出場試合：チリ
▪チリ戦の前半、勝ち越しトライを決めた
シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA
生年月日/年齢：1998.12.20/24歳
身長/体重：187cm/105kg
出身地/出身校：トンガ/天理大学
代表戦出場/W杯歴：12 Cap/ ―
所属クラブ：トヨタヴェルブリッツ
W杯2023出場試合：
セミシ・マシレワ Semisi MASIREWA
生年月日/年齢：1992.06.09/31歳
身長/体重：181cm/93kg
出身地/出身校：フィジー/フィールディング高校[NZL]
代表戦出場/W杯歴：6 Cap/ ―
所属クラブ：花園近鉄ライナーズ
W杯2023出場試合：チリ
レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI
生年月日/年齢：1989.01.20/34歳
身長/体重：178cm/96kg
出身地/出身校：ニュージーランド/ランコーン高校[AUS]
代表戦出場/W杯歴：17 Cap/日本
所属クラブ：NECグリーンロケッツ東葛
W杯2023出場試合：チリ
●フルバック/ウィング（FB/WTB）
松島 幸太朗 MATSUSHIMA Kotaro
生年月日/年齢：1993.02.26/30歳
身長/体重：178cm/88kg
出身地/出身校：南アフリカ/桐蔭学園高校
代表戦出場/W杯：52 Cap/ イングランド、日本
所属クラブ：東京サントリーサンゴリアス
W杯2023出場試合：チリ
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※人名表記、ポジションは日本ラグビーフットボール協会発表に準じた
（オリジナルの記事は8月5日公開、代表メンバー発表や試合に合わせて随時更新）
写真提供：日本ラグビーフットボール協会 ©JRFU
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