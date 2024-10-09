世界大学ランキング : 東大は順位1つアップで28位、京大は55位

世界大学ランキング : 東大は順位1つアップで28位、京大は55位教育 社会 経済・ビジネス
タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキング。日本の大学で100位以内は東大と京大だけ。500位以内に食い込んだのは旧・帝大を中心とする国立大学法人。私立大学では順天堂大と慶応大が601-800位に入った。
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英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が公表した、世界大学ランキング2025年版で、日本の大学で最上位は東京大学の28位だった。前年の29位から1つ順位を上げた。2番手は55位（前年も同じ）の京都大学。他に200位以内に食い込んだのは、120位東北大学、162位大阪大学、195位旧・東京工業大学。
1位はオックスフォード大（英国）で9年連続。2位マサチューセッツ工科大（米国）、3位ハーバード大（米国）など、英米の大学がトップ10を独占する状態が続いている。アジア勢では12位の清華大学（中国）が最上位で、13位に北京大学（中国）、17位にシンガポール国立大学が続いた。
日本は201-250位に名古屋大学、301-350位に九州大学、351-400位に北海道大学と筑波大学、401-500位に旧・東京医科歯科大学。私立大学では601-800位に順天堂大学と慶應義塾大学が入った。（201位以下は50、100、200校単位でグループ化してまとめて発表）
THE 世界大学ランキング2024
|順位（前年順位）
|大学名
|国・地域
|1（1）
|オックスフォード大学
|英国
|2（3）
|マサチューセッツ工科大学
|米国
|3（4）
|ハーバード大学
|米国
|4（6）
|プリンスント大学
|米国
|5（5）
|ケンブリッジ大学
|英国
|6（2）
|スタンフォード大学
|米国
|7（7）
|カリフォルニア工科大学
|米国
|8（9）
|カリフォルニア大学・バークレー校
|米国
|9（8）
|インペリアル・カレッジ・ロンドン
|英国
|10（10）
|エール大学
|米国
|12（12）
|清華大学
|中国
|13（14）
|北京大学
|中国
|17（19）
|シンガポール国立大学
|シンガポール
|28（29）
|東京大学
|日本
|30（32）
|ナンヤン工科大学
|シンガポール
|55（55）
|京都大学
|日本
出所 : Times Higher Education World University Rankings
THEは世界108カ国・地域の2092大学を教育、研究環境、研究の質、産業、国際線の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。
バナー写真 : 東京大学本郷キャンパスのイチョウ並木（PIXTA）