世界大学ランキング : 東大は順位1つアップで28位、京大は55位

Japan Data

タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキング。日本の大学で100位以内は東大と京大だけ。500位以内に食い込んだのは旧・帝大を中心とする国立大学法人。私立大学では順天堂大と慶応大が601-800位に入った。

英教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が公表した、世界大学ランキング2025年版で、日本の大学で最上位は東京大学の28位だった。前年の29位から1つ順位を上げた。2番手は55位（前年も同じ）の京都大学。他に200位以内に食い込んだのは、120位東北大学、162位大阪大学、195位旧・東京工業大学。

1位はオックスフォード大（英国）で9年連続。2位マサチューセッツ工科大（米国）、3位ハーバード大（米国）など、英米の大学がトップ10を独占する状態が続いている。アジア勢では12位の清華大学（中国）が最上位で、13位に北京大学（中国）、17位にシンガポール国立大学が続いた。

日本は201-250位に名古屋大学、301-350位に九州大学、351-400位に北海道大学と筑波大学、401-500位に旧・東京医科歯科大学。私立大学では601-800位に順天堂大学と慶應義塾大学が入った。（201位以下は50、100、200校単位でグループ化してまとめて発表）

THE 世界大学ランキング2024

順位（前年順位） 大学名 国・地域 1（1） オックスフォード大学 英国 2（3） マサチューセッツ工科大学 米国 3（4） ハーバード大学 米国 4（6） プリンスント大学 米国 5（5） ケンブリッジ大学 英国 6（2） スタンフォード大学 米国 7（7） カリフォルニア工科大学 米国 8（9） カリフォルニア大学・バークレー校 米国 9（8） インペリアル・カレッジ・ロンドン 英国 10（10） エール大学 米国 12（12） 清華大学 中国 13（14） 北京大学 中国 17（19） シンガポール国立大学 シンガポール 28（29） 東京大学 日本 30（32） ナンヤン工科大学 シンガポール 55（55） 京都大学 日本

出所 : Times Higher Education World University Rankings

THEは世界108カ国・地域の2092大学を教育、研究環境、研究の質、産業、国際線の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。

バナー写真 : 東京大学本郷キャンパスのイチョウ並木（PIXTA）