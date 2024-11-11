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第2次石破内閣の顔ぶれ

10月の衆院選を受けて11月11日に召集された特別国会で、石破茂首相（自民党総裁）が第103代首相に指名され、同日夜に第2次石破内閣が発足した。衆院選で落選した牧原秀樹前法相、小里泰弘前農林水産相の後任に、それぞれ鈴木馨祐氏、江藤拓氏が就任。公明党代表に就任した斉藤鉄夫前国土交通相に代わり、同党の中野洋昌衆院議員が起用された。他の閣僚は再任。

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