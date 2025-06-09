【2025年世界空港ランキング】羽田が3位、成田は5位

【2025年世界空港ランキング】羽田が3位、成田は5位社会 旅
世界の優れた空港を評価する2025年の最新ランキングで、羽田空港が総合3位となった。5位には成田空港が入った。
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部門別でも日本の空港が健闘
英SKYTRAX社が発表している「World Airport Awards 2025」の総合ランキングで、羽田空港は前年の4位から1つランクを上げた。2019～22年は2位だったが、23年に3位となった。
羽田は部門別で長年にわたり首位を堅持している。空港内の清潔さや快適さに関する「World’s Cleanest Airports」部門では10年連続1位となったほか、高齢者や障害のある人ら移動時のサポートを必要とする利用客への取り組みを評価する「World’s Best PRM and Accessible Facilities」部門で7年連続1位、国内線に関する「World’s Best Domestic Airports」部門で13年連続1位に輝いている。
「World’s Best PRM and Accessible Facilities」部門では、2位に新千歳空港（北海道）、7位成田、8位福岡空港（福岡）、10位関西国際空港（大阪）と、日本の空港が高い評価を受けた。
2025年国際ランキング上位10空港
1位 チャンギ国際空港（シンガポール）
2位 ハマド国際空港（カタール）
3位 羽田空港（日本）
4位 仁川国際空港（韓国）
5位 成田空港（日本）
6位 香港国際空港（香港）
7位 シャルル・ドゴール空港（フランス）
8位 レオナルド・ダビンチ国際空港（イタリア）
9位 ミュンヘン空港（ドイツ）
10位 チューリッヒ空港（スイス）
出所：SKYTRAX
総合首位はシンガポールのチャンギ空港で、前年2位から浮上した。近年はカタールのドーハ・ハマド国際空港と首位争いを繰り広げている。
【資料】
- World Airport Awards 2025
- World’s Cleanest Airports
- World’s Best PRM and Accessible Facilities
- World’s Best Domestic Airports
バナー写真：PIXTA