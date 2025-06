【2025年世界空港ランキング】羽田が3位、成田は5位

Japan Data

世界の優れた空港を評価する2025年の最新ランキングで、羽田空港が総合3位となった。5位には成田空港が入った。

部門別でも日本の空港が健闘

英SKYTRAX社が発表している「World Airport Awards 2025」の総合ランキングで、羽田空港は前年の4位から1つランクを上げた。2019~22年は2位だったが、23年に3位となった。

羽田は部門別で長年にわたり首位を堅持している。空港内の清潔さや快適さに関する「World’s Cleanest Airports」部門では10年連続1位となったほか、高齢者や障害のある人ら移動時のサポートを必要とする利用客への取り組みを評価する「World’s Best PRM and Accessible Facilities」部門で7年連続1位、国内線に関する「World’s Best Domestic Airports」部門で13年連続1位に輝いている。

「World’s Best PRM and Accessible Facilities」部門では、2位に新千歳空港(北海道)、7位成田、8位福岡空港(福岡)、10位関西国際空港(大阪)と、日本の空港が高い評価を受けた。

2025年国際ランキング上位10空港

1位 チャンギ国際空港(シンガポール)

2位 ハマド国際空港(カタール)

3位 羽田空港(日本)

4位 仁川国際空港(韓国)

5位 成田空港(日本)

6位 香港国際空港(香港)

7位 シャルル・ドゴール空港(フランス)

8位 レオナルド・ダビンチ国際空港(イタリア)

9位 ミュンヘン空港(ドイツ)

10位 チューリッヒ空港(スイス)

出所:SKYTRAX

総合首位はシンガポールのチャンギ空港で、前年2位から浮上した。近年はカタールのドーハ・ハマド国際空港と首位争いを繰り広げている。

【資料】

バナー写真:PIXTA