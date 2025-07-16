上半期の訪日客、最速2000万人超え : 6月も米国が単月で過去最高など好調維持

Japan Data

花見のシーズンが終わり、夏休み前の時期にも関わらず、訪日需要は堅調。2025年上半期（1-6月）の累計は2151万8100人と、史上最速で年間2000万人を突破した。

日本政府観光局が発表した2025年6月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比7.6%増の337万7800人で、6月として過去最高を記録した。夏休みシーズン前で相対的に旅行者が落ち着く時期ではあるが、訪日需要は堅調を維持し6月としては過去最高を更新した。単月で300万人超えは9カ月連続。

6月の国・地域別の上位は、中国79万7900人（前年同月比19.9%増）韓国72万9800人（同3.8%増）、台湾58万5000人（同1.8%増）、米国34万5100人（同16.4%増）など。

主要23市場のうち米国が単月過去最高を更新したほか、韓国・台湾、シンガポールなど15市場で6月としての過去最高を更新。一方、「7月に日本で大災害が発生する」との根拠なき情報がSNSなどで拡散されていた香港は前年同月比33.4%減の16万6800人と大きく落ち込んだ。

【資料】

バナー写真：着物姿で記念写真を撮る訪日観光客（時事）