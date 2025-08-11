2024年度の都市鉄道混雑率：東京圏は前年比3ポイント増の139％　コロナ前よりかなり低い水準

Japan Data

国土交通省がこのほど公表した調査結果によると、2024年度の三大都市圏の鉄道混雑率は1～3ポイント上昇。しかし、コロナ禍前よりかなり低い水準で、通勤ラッシュは緩和している。

同省によると、朝のラッシュピーク時における平均混雑率は東京圏139％（前年より3ポイント増）、大阪圏116％（同1ポイント増）、名古屋圏126％（同3ポイント増）だった。コロナ禍で2020年度に大きく低下した後、21年度はほぼ横ばいで、22年度から上昇基調となっている。

下の図は、東京圏（主要31区間）の混雑率と輸送力の推移を示すグラフ。コロナ前の1990年代の混雑率は160％台だったが、現在はそれより20ポイント以上も低くなっている。

139％の混雑率というのは、定員乗車（座席につくか、つり革につかまるか、ドア付近の柱につかまることができる状態）の約4割増しで、隣の乗客と肩がふれあうことはほぼない水準だ。

日比谷線、埼京線、中央線快速が160％超す

下のグラフは、東京圏でかつて朝のラッシュがひどかった主な区間と、その混雑率の推移を表している。

コロナ禍以前は混雑率200％（体が触れ合い相当圧迫感があるが、週刊誌程度ならなんとか読める水準）に近い路線もあったが、いずれも大きく低下している。

公表データで混雑率のワースト1位は日暮里・舎人ライナー（東京都新交通システム）の赤土小学校前～西日暮里間で177％（前年度比22ポイント増）。次いで西日本鉄道貝塚線の名島～貝塚間164％（同10ポイント増）、東京メトロ日比谷線の三ノ輪～入谷間163％、JR埼京線の板橋～池袋間163％、JR中央線快速の中野～新宿間161％など。設備の制約などで輸送量増強が難しい路線では、混雑率が高止まりするケースもある。

