日本人、過去最大の90万人減―人口動態調査 : 外国人人口は過去最多に

縮むニッポン。高齢化による多死と少子化があいまって人口減が加速している。
総務省が公表した2025年1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口動態調査によると、全国の人口は前年比0.44%減の1億2433万690人だった。
このうち、日本人は前年比90万8574人（0.75%）減少して1億2065万3227人。日本人人口の減少は2009年から16年連続。都道府県別では東京が1万6825人（0.13%）増となった以外、46道府県で減少。減少率が大きかったのは秋田（1.91%）、青森（1.72%）、高知（1.71%）、岩手（1.69%）と北東北が特に厳しい状況となっている。
24年の日本人出生者数は68万7689人で9年連続で過去最少を更新し、初めて70万人を割り込んだ。死亡者数が出生者数を上回る「自然減」は91万2161人と17年連続で拡大した。
一方、外国人住民は、新型コロナウイルスによる入国規制が緩和された23年以降は国外からの転入が活発化しており、35万4089人（10.65％）増の367万7463人となった。外国人の集計を始めた2013年以降最多。
都道府県別で最も人口（外国人も含めた総計）が多いのは、東京都の1400万2534人。神奈川県920万2559人、大阪府877万1961人と続いた。最も少ない鳥取県は53万4003人で、東京の26分の1以下。
東京、関西、名古屋の三大都市圏全体の外国人も含めた人口は6600万8727人。5年連続で減少したものの、なお全人口の53.09%が集中している。外国人住民は、大都市部への集中が一段と鮮明で、全体の68.58％が三大都市圏で暮らしている。
人口の多い都道府県と少ない都道府県（全住民）
|東京
|14,002,534
|鳥取
|534,003
|神奈川
|9,202,559
|島根
|642,590
|大阪
|8,771,961
|高知
|664,863
|愛知
|7,483,755
|徳島
|700,409
|埼玉
|7,374,294
|福井
|746,690
|千葉
|6,311,579
|佐賀
|794,252
|兵庫
|5,393,607
|山梨
|801,056
|福岡
|5,086,957
|和歌山
|901,193
|北海道
|5,044,825
|秋田
|907,593
|静岡
|3,575,704
|香川
|939,965
出所 : 総務省
外国人人口の多い都道府県と少ない都道府県
|東京
|721,223
|秋田
|5,753
|大阪
|328,128
|鳥取
|6,005
|愛知
|321,905
|高知
|6,661
|神奈川
|284,889
|青森
|8,415
|埼玉
|257,656
|徳島
|8,769
|千葉
|227,013
|和歌山
|10,032
|兵庫
|140,102
|山形
|10,318
|静岡
|120,111
|島根
|10,455
|福岡
|111,461
|岩手
|11,163
|茨城
|100,188
|佐賀
|11,175
出所 : 総務省
【資料】
